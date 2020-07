Mehr als Frühstück: Hier können Sie in Rostock am Wochenende brunchen

Rostock

Sie möchten sich am Wochenende keine Gedanken um das Frühstück oder das Mittagessen machen? Dann gehen Sie doch gemütlich brunchen – eine gute Gelegenheit, Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen. Zwar fällt das klassische Buffet aufgrund der Corona-Maßnahmen derzeit aus, viele Restaurants und Cafés ermöglichen dennoch ihren gewohnten Brunch. Ab 10. Juli sind Buffets dann wieder erlaubt.

In Rostock bieten viele Lokale ein reichhaltiges Frühstück die ganze Woche über an. Am Wochenende gibt es aber auch zusätzlich die Möglichkeit auf warme Mahlzeiten bei einem Brunch. Einige Ideen haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Anzeige

Alex

Der klassische Brunch am Sonntag im „Alex“ auf dem Neuen Markt fällt noch bis 10. Juli aus. Stattdessen gibt es jetzt ein „Tellerfrühstück“, bei dem verschiedene Varianten des Frühstücks zur Auswahl stehen und bestellt werden können. So kann zum Beispiel „Das kleine Französische“ Frühstück, „Alles Käse“, „Mir doch Wurst“ oder „Geschnatter und Geflatter“ bestellt werden mit einer Wurst-und Käseauswahl.

Weitere OZ+ Artikel

Normalerweise gibt es dort neben dem normalen Frühstücksbuffet mit Croissants und anderem Gebäck, Rührei mit Bacon, Salate, frisches Gemüse, eine Käseplatte, Lachstatar und weitere Leckereien, zusätzlich eine Vielzahl warmer Gerichte wie Aufläufe, Pasta oder auch Eintöpfe.

Zwischen 9 und 14.30 Uhr (je nach Betrieb) kann sich dort ausgiebig bedient werden. 13,90 Euro kostet der Brunch am Sonntag – ohne Getränke. Kinder von sechs bis zehn Jahren zahlen 4,90 Euro. Für Kinder unter sechs Jahren der Brunch gratis.

Plan B

Jeden Samstag und Sonntag kann im „Plan B“ in der Doberaner Straße 147 ab 10 Uhr beim Brunch zugeschlagen werden. Eine Auswahl an ofenfrischen Brötchen, Salaten, Aufschnitt und verschiedenen kalte Platten gehören zum Frühstücksbuffet dazu. Zur Mittagszeit wird das warme Frühstück durch deftige Mittagsspeisen ersetzt. Durch das Buffetverbot gibt es dort jetzt einen Tisch-Brunch, wo die Speisen in kleineren Mengen auf die einzelnen Tische gestellt werden.

Das Ganze kostet 19,90 Euro inklusive Getränke wie Kaffee, Tee und Milch. Jeder Sekt dazu kostet 1,50 Euro. Kinder von drei bis elf Jahren zahlen einen Euro pro Lebensjahr. An Feiertagen kostet der Brunch 21,90 Euro.

Zwanzig 12

Das „Zwanzig 12“ liegt in der Rostocker Stadtmitte in der Schnickmannstraße 14. Auch dort ist vorübergehend kein Brunch möglich. Wenn dies wieder erlaubt ist, soll er wie gewohnt stattfinden. Jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 14 Uhr konnte dort gebruncht werden. Es gibt ein Warm- und Kaltbuffet mit wöchentlich wechselnden Highlights.

In dem Preis von 22,90 Euro sind, neben dem Buffet, ein Begrüßungsprosecco, kühles Bier sowie Saft, Filterkaffee, Mineralwasser oder Milch enthalten. Kinder und Jugendliche im Alter von 6-15 Jahren zahlen einen reduzierten Preis. Dieser ist abhängig vom Alter.

Küstenmühle

Jeden Sonntag von 10 bis 14 Uhr gibt es in der „ Küstenmühle“ in Neu Hinrichsdorf 18a den Familienbrunch. Dort gibt es ein Brunchbuffet mit kalten und warmen kulinarischen Highlights und einer Crêpe Station. Hier dürfen Gäste aktuell allerdings nicht selbst ans Buffet. Sie werden vom Personal bedient.

Getränke wie Wasser, Kaffee, Tee, Milch, und Säfte sind am Buffet im Preis enthalten. Das Besondere bei der „ Küstenmühle“ ist, dass sich qualifiziertes Personal um die Kinder kümmert, während die Eltern gemütlich brunchen können.

Insgesamt kostet der Brunch 22,50 Euro. Die Kinder zahlen bis zu einem Alter von knapp zwei Jahren nichts und ab zwei bis knapp 12 Jahre 14 Euro. Die Preise bleiben auch für die Themenbrunch-Veranstaltungen. An Feiertagen weichen die Preise ab.

Carlo 615

Am Warnowufer 61 befindet sich das „Carlo 615“. Dort ist jeden Sonntag von 11 bis 14 Uhr Brunch-Zeit. Für 19,90 Euro gibt es Kaffee, eine Auswahl an Eiles Tee und Wasser und zum Essen ein Fisch-und ein Fleischgericht, frisches Gemüse, eine vegetarische Variante sowie passende Beilagen. Dort kommt der Brunch zu Ihnen. Auf Platten wird alles auf Ihren Tisch serviert.

Ratskeller 12

Jeden Samstag und Sonntag gibt es im Rostocker „Ratskeller 12“ direkt am Neuen Markt ein reichhaltiges Buffet mit warmen und kalten Speisen. Es reicht von Cornflakes und Croissants bis hin zur Suppe, kleinen Snacks und Desserts-Variationen. Derzeit darf sic allerdings nicht am Buffet bedient werden. Die Gäste bekommen eine Karte mit dem, was zur Auswahl steht und das Personal bringt die Speisen vom Buffet an den Tisch.

Am Samstag kann von 10 bis 14 Uhr für 24,90 Euro gebruncht werden. Am Sonntag kann sogar von 9.30 bis 15 Uhr gespeist werden. Zahlen tut man dann 26,90 Euro. Getränke wie Filterkaffee, Tee, Säfte, Bier, Wein und ein Begrüßungsprosecco sind jeweils im Preis enthalten.

Café M

Im „Café M“ in der Elisabethstraße 10, an der Ecke zur Ulmenstraße findet aktuell auch kein Brunch statt. Dafür gibt es dort täglich Frühstück à la carte von 9 bis 17 Uhr bei Bedarf. Jeden Mittwoch und Freitag gibt es dann ab 12 Uhr mediterrane Küche statt des Brunchs am Freitag.

Für 5,60 Euro gibt es das sogenannte „Studentenfrühstück“ und ein „Proseccofrühstück“ gibt es für 10,90. Dort wird alle selbst gemacht, wie zum Beispiel die Erdbeermarmelade, die Lauchfrischcreme, Dattelcreme oder die Tomatenbutter.

Neptun Hotel

Im Hotel Neptun in Warnemünde gab es jeden Sonntag ein traumhaftes Brunch-Büfett von 11.30 bis 14 Uhr im Restaurant „Dünenfein“ mit warmen und kalten Spezialitäten. Das Restaurant ist vorerst aber nur für Hotelgäste reserviert. Dafür kann im „Weineck“ von 9 bis 14 Uhr sowohl drinnen, als auch draußen gefrühstückt werden. Wann und wie der traditionelle Brunch im Restaurant des Hotels wieder stattfindet, ist noch unklar.

Karl’s

Bei Karl’s Erlebnishof in Rövershagen entfällt vorerst ebenfalls der Sonntagsbrunch. Zuvor gab es dort jeden Sonntag ein Brunch-Buffet mit einer riesigen Auswahl. Ab 16. August wird der Brunch aber wieder angeboten. Es kann bereits dafür reserviert werden.

Kai40 im Radisson Blu

Das Radisson Blu hat neben dem Hotel auch ein Restaurant mit Bar, an dem am Wochenende gebruncht werden kann. Dies fällt momentan auch aus. Inwiefern es ab 10. Juli wieder stattfinden kann, muss noch geklärt werden.

Von OZ