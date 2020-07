Wer nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche gerne außerhalb frühstücken geht, hat in Rostock eine Auswahl an Cafés, Restaurants und Bäckereien. Diese haben dafür meist spezielle Angebote. Wir zeigen, wo Sie in Rostock täglich die erste Mahlzeit des Tages genießen können.