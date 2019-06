Rostock

Etwa 750 Teams treten an und 3000 Läufer werden sich die Schuhe schnüren: Am Mittwoch startet der zehnte Rostocker Firmenlauf und zum Jubiläum wird wieder einmal der Teilnehmerrekord geknackt. So sehr sich die Organisatoren auch über das große Teilnehmerfeld freuen, der Stadthafen habe damit die maximale Kapazität erreicht. „Mehr Teams und Läufer können wir nicht zulassen“, sagt Roman Klawun von der Marketingagentur „Pro Event“.

Allein der Hauptsponsor, die Ostsee-Sparkasse Rostock (Ospa), trete am Mittwoch mit 100 Läufern in 25 Teams an. „Wir haben in der Belegschaft auch ordentlich Werbung dafür gemacht“, sagt Gabriel Rath, Marketing- und Eventmanager der Bank. Im Mittelpunkt des Staffellaufes stehe weniger der sportliche Wettkampf, sondern viel mehr das Teamerlebnis und das Netzwerken zwischen den Arbeitgebern der Region.

„Und es sind 550 Firmen aus allen Branchen, die daran teilnehmen“, sagt Roman Klawun. Mehr gehe ohnehin nicht. Denn das Staffellauf-Prinzip komme am Stadthafen an seine Grenze. „Die Wechselzone war in den letzten Jahren schon eng.“ Sollte in den nächsten Jahren das Teilnehmerfeld weiter wachsen, könne der Stadthafen nicht mehr als Austragungsort fungieren.

Leistungssportler Hannes Ocik präsentierte gemeinsam mit Cindy Gattas und Karsten Pannwitt (Ospa) das Medaillendesign zum Rostocker Firmenlauf. Quelle: Moritz Naumann

Jeder der 3000 Läufer wird am Ende der Veranstaltung eine Medaille bekommen. Das Design stammt von Cindy Gattas, Studentin an der Design-Akademie. Sie hat sich mit ihrem Entwurf gegen 40 Ideen durchgesetzt. „Ich werde das wohl erst realisieren, wenn alle die Medaille haben“, sagt die 27-Jährige erfreut.

Am Mittwoch um 18.30 Uhr gibt es den Startschuss. Dann begeben sich die zahlreichen Viererteams auf die 3,5 Kilometer lange Strecke um die Haedge- und die Holzhalbinsel. „Um 20.15 Uhr folgt eine Siegerehrung und bis 22 Uhr wird dann noch gefeiert“, sagt Roman Klawun, der mit etwa 5000 Besuchern rechnet.

Moritz Naumann