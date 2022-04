Rostock

Nach einem Überfall auf einen 54-jährigen Rostocker sucht die Kriminalpolizei nach einem Zeugen, der unmittelbar nach dem Raub vor Ort war. Der Zeuge könnte möglicherweise wichtige Hinweise auf die Täter liefern.

Raubversuch ereignete sich Ostermontag – Täter schlugen ins Gesicht

Der 54-Jährige war am Ostermontag, 18. April, gegen 22:30 Uhr auf dem Weg nach Hause, als sich ihm in Höhe des Lindenparks drei Unbekannte in den Weg stellten. Sie forderten von dem Mann, sein Bargeld und Wertgegenstände herauszurücken. Als er sich weigerte, hielten zwei der Täter den Mann fest, durchsuchten seine Kleidung und schlugen ihm ins Gesicht.

Als ein bislang unbekannter Zeuge sich dem Tatort näherte, ließen die Täter von dem Rostocker ab und der Mann konnte sich in Sicherheit bringen. Ermittlungen ergaben, dass der Zeuge offenbar noch mit den drei Tatverdächtigen in ein Gespräch verwickelt war. Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Personen gehandelt haben, die zwischen 175 cm und 180 cm groß waren. Sie sprachen akzentfrei Deutsch und waren dunkel gekleidet.

Verantwortlich für zwei weitere Raubüberfälle?

Ermittlungen ergaben, dass am Ostermontag zwei weitere Raubüberfälle verübt wurden. Die Kriminalpolizei kann mittlerweile nicht mehr ausschließen, dass es sich hier um dieselben Täter handelt. So wurde gegen 20:45 Uhr ein 20-Jähriger im Skater-Park in der A.-Bebel-Straße von mehreren Tätern bedrängt, die Schmuck und Bargeld forderten. Gegen 21:15 Uhr wurden auf der Wiese an der Petribrücke drei Jugendliche (16,17) ebenfalls von mehreren Tatverdächtigen bedroht und so die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert.

Ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ein Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden. Gegen den 15-jährigen Deutschen wurde bereits Haftbefehl erlassen, er wurde in die JVA Neustrelitz verbracht.

Suche nach Komplizen geht weiter

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat: Der Zeuge, der die Täter im Lindenpark beobachtet und angesprochen hatte, war nicht mehr vor Ort, als die Polizei eintraf. Er wird dringend gebeten, sich mit der Rostocker Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Möglicherweise haben auch weitere Zeugen an den genannten Tatorten Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache entgegen.

Von ots