Güstrow

In der Nacht zum Freitag, 18. Oktober, wurden in der Ortschaft Prüzen im Landkreis Rostock die Reifen an fünf Fahrzeugen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Mann gegen 6 Uhr den Schaden fest, als er mit seinem Auto zur Arbeit wollte. Weitere Fahrzeuge, die im Umfeld des Pkw standen, wurden ebenfalls beschädigt – Reifen zerstochen. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte beim Polizeihauptrevier in Güstrow unter Telefon 038 43 / 26 60.

Von OZ