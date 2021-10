Rostock

Die Polizei konnte am Samstag vier Männer fassen, die versucht haben, mehrere Zigarettenautomaten in Rostock aufzubrechen. Nach Polizeiangaben wurden zwei Täter dank Zeugenhinweisen in der Südstadt gestellt. Sie wurden von Anwohnern in den frühen Morgenstunden dabei beobachtet, wie sie versuchten, einen Automaten aufzuhebeln. Einsatzkräfte konnten die Täter nach kurzer Flucht zu Fuß stellen.

Nur kurze Zeit später meldete eine Zeugin einen weiteren Fall im Hansaviertel. Auch hier konnte die Polizei die beiden Täter stellen. Bei der Fahndung kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst Rostock war anschließend an beiden Tatorten zur Spurensicherung vor Ort. Gegen die vier Tatverdächtigen, die alle aus Georgien stammen, wurde ein Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls eingeleitet.

Von OZ