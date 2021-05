Rostock

Fünf Jahre muss ein 33-Jähriger ins Gefängnis, weil er 15 Mal in Rostocker Einfamilienhäuser und Wohnungen einbrach, um seinen Lebensunterhalt und den Drogenkonsum zu finanzieren. Am Donnerstag sprach das Landgericht der Hansestadt das Urteil gegen Enrico M., der nicht das erste Mal hinter Gittern muss.

Wegen vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahls in neun Fällen, des versuchten in fünf Fällen und wegen eines in einem besonders schweren Fall erhielt der 33-Jährige neben seiner fünfjährigen Haftstrafe auch die Einweisung in eine Entziehungsanstalt. Außerdem muss er gut 6400 Euro zurückzahlen.

15 Einbrüche zwischen Juli und September 2020

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Enrico M. zwischen Ende Juli und Ende September letzten Jahres in 15 Fällen in Wohnungen und Häuser eindrang oder es zumindest versuchte. Mit dem gestohlenen Bargeld, den EC-Karten oder anderen Wertgegenständen finanzierte er seinen Drogenkonsum. Einmal hob der Einbrecher sogar 4000 Euro auf einen Schlag ab.

Der 33-Jährige hat bereits drei Haftstrafen erhalten. Mit 14 Jahren begann er, Alkohol und Drogen zu nehmen. Zuletzt wurde M. wegen des 25-fachen Wohnungseinbruchsdiebstahls verurteilt, nach seiner Haftentlassung Anfang 2020 war die Prognose eigentlich erfolgversprechend. Doch das Blatt drehte sich. Der Angeklagte wurde wieder straffällig.

In manche Häuser brach er zwei Mal ein

Der Drang, sich sein Lebensunterhalt mit gestohlenem Geld zu finanzieren, war immer noch da und wuchs stetig. In manche Häuser brach der 33-Jährige zweimal ein. Sogar das Haus eines Beamten der Kriminalpolizei war das Ziel von Enrico M.. Die Kammer stellte fest, dass die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit bei allen Taten – schließlich musste er eine filigrane Handtätigkeit mit gebogenem Draht anwenden – vollständig erhalten war.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den Angeklagten in der Urteilsfindung sprachen dessen Geständnis, die Sorglosigkeit eines Opfers (Pin-Nummer neben EC-Karte aufbewahrt) und die Enthemmung durch den täglichen Drogenkonsum. Strafverschärfend wirkte sich hingegen aus, dass der Angeklagte bereits drei lange Haftstrafen verbüßte, eine hohe kriminelle Energie walten ließ, dass das Sicherheitsgefühl der Opfer nachhaltig gestört ist und, dass die Taten unter laufender Bewährung geschahen.

Die schließlich verkündete fünfjährige Haftstrafe lag im Rahmen des in einem Deal mit allen Parteien ausgehandelten Strafmaßes. Der 33-Jährige muss zudem in eine Entziehungsanstalt.

Von Stefan Tretropp