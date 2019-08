Kostenlos bis 13:04 Uhr „Mein Lokal, Dein Lokal“: Dieses Restaurant aus Rostock holt den Sieg Fünf Gastronomen sind in der TV-Dokusoap gegeneinander angetreten. Der Gewinner hat nicht nur bei seiner Konkurrenz überzeugt. Auch Profikoch Mike Süßer urteilt: Hier schmeckt’s am besten.

Diese Fünf kämpften bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ um den Sieg: Rui Esteves (v.l., „Ratskeller 12“ in Rostock), Robert Leiser („Klosterküche“ in Bad Doberan), Melanie Germanotta („Blauer Esel“ in Rostock), Paul Wiesner („Fabelhaft“ in Warnemünde) und Klaus Schumacher („Brauhaus am Lohberg“ in Wismar). Quelle: ANTJE BERNSTEIN