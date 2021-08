Rostock

Statt des großen Aida-Kussmunds prangen Worte wie Wohlfühlen, Freiheit und Ozeane auf dunkelblauem Hintergrund des Kreuzfahrtriesen, der soeben am Warnemünder Passagierkai festgemacht hat. Gäste und Bewohner des Ostseebades werden sich an diesen Anblick gewöhnen, denn Tui Cruises plant mit der „Mein Schiff 1“ und den anderen Vertretern der Flotte langfristig mit Warnemünde als Anlaufhafen. Die Generalprobe ist geglückt.

Thomas Hauer weiß schon ganz genau, wann die Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde einfahren. Punkt sechs Uhr steht der Rostocker bereit, um den idealen Schnappschuss von dem Schiff, das zuvor bereits in Talinn, Stockholm und Visby war, mit dem Molenfeuer im Vordergrund zu bekommen. 6.30 Uhr gelingt dieser und der Hobbyfotograf hat neues dokumentarisches Material für sein Online-Warnemünde-Portal flynt.de.

Ein beruflicher Zwischenfall

Das Schiff wendet im Kanal und legt anschließend behutsam am Passagierkai P 8 an. Die Taue werden festgemacht und die Mein Schiff 1 auf den ersten Landgang der knapp 1254 Gäste, die das Rostocker Ostseebad für knappe neun Stunden als Gäste begrüßen darf, vorbereitet. „Es lief alles glatt“, resümiert Terminalleiter Jens Käkenmeister.

An Land wartet Anke Lüers-Salzmann bereits sehnlichst auf ihren Mann Torsten Salzmann und ihre Tochter Sophie. Um 5 Uhr ist sie mit ihrem Vater Lüder Lüers im heimischen Berlin gestartet, um rechtzeitig in Warnemünde zu sein. „Ich bin bis Stockholm mitgefahren, musste dann aber wegen eines beruflichen Zwischenfalls wieder zurück.“ Mann und Tochter sind die ersten, die von Bord gehen und werden von Lüers-Salzmann frenetisch empfangen.

Familienzusammenführung am Kai: Anke Lüers-Salzmann (links) musste berufsbedingt bereits in Stockholm von Bord und hat ihre Tochter Sophie und Ehemann Torsten Salzmann am Passagierkai in Empfang genommen. Quelle: Moritz Naumann

Strand und Fischbrötchen vor dem Kids-Club

„Die erste Kreuzfahrt in der Corona-Pandemie hat mich überzeugt. Ich war erstaunt, wie motiviert das Personal war. Sie machen wirklich das Beste draus“, sagt Torsten Salzmann. Er könne daher auch verkraften, dass es so gut wie keine Shows im Theater und nur kleinere Entertainment-Einlagen gegeben hat. „Und natürlich wird auf die Maskenpflicht geachtet. Aber wo wird das heute nicht gemacht?“

In Warnemünde will die Familie etwas vom alten Fischerdorf und vom Strand sehen. „Und natürlich wollen wir ein Fischbrötchen essen“, sagt Anke Lüers-Salzmann. Viel Zeit bleibt Ihnen nicht, denn Tochter Sophie will um 16 Uhr unbedingt wieder in den Kids-Club.

Mit dem Rad durch Warnemünde

Die Tui Crew stellt währenddessen die rund 50 Fahrräder am Kai bereit, die von den Gästen für eine Tour durch das Ostseebad gebucht werden konnten. „Ich habe leider keines mehr bekommen“, sagt Sandra Quibeldey. Sie kommt aus dem Münsterland und hat in Stockholm bereits eine der beliebten Pedelec-Touren mitgemacht. Außerdem ist sie Kreuzfahrtneuling, hat sich spontan für einen Urlaub auf dem schwimmenden Hotel entschieden. „Es wird nicht meine letzte Tour gewesen sein“, sagt sie begeistert.

Sandra Quibeldey aus dem Münsterland ist das erste Mal auf einem Kreuzfahrtschiff gefahren. Sie ist trotz Corona-Einschränkungen begeistert und will definitiv nochmals mit der "Mein Schiff" fahren. Quelle: Moritz Naumann

Einziger Wermutstropfen: Sie ist alleine unterwegs und vor Corona hat Tui Cruises Singletische für Alleinreisende zur Verfügung gestellt. „Doch das geht aktuell ja nicht“, weiß Hiltrud Schneider. Sie und ihr Mann Alois fahren bereits zum 11. Mal mit einem Schiff der Tui-Flotte. Auch sie wurden trotz Corona nicht enttäuscht. Die Bedingungen haben sogar etwas Gutes gehabt: „Das Schiff ist nur zu 40 Prozent belegt. Es gibt immer freie Liegen an Deck“, sagt Alois Schneider.

Ein Hauch Seefahrtsromantik

Das Ehepaar ist das erste Mal in Warnemünde und will in der kurzen Zeit an Land so viel wie möglich vom Ostseebad sehen. „Wir nehmen an der Bootstour und an der anschließenden Stadtführung teil.“ Der Stadtführer erwartet sie und viele weitere Gäste bereits am Schiff. Von dort geht es direkt an den Alten Strom und durch das Warnemünder Zentrum, bevor 17.30 Uhr das Tauwerk der „Mein Schiff 1“ wieder gelockert wird und das Schiff sich auf den Heimweg nach Kiel macht.

Hiltrud und Alois Schneider sind bereits zum 11. Mal mit einem Tui-Kreuzfahrtschiff gefahren. Der Vorteil an dem Ausflug unter Pandemie-Bedingungen: Es gibt immer freie Liegen an Deck. Quelle: Moritz Naumann

Und wie resümiert Tui Cruises den Erstanlauf in Warnemünde? Kapitän Jan Fortun kennt Warnemünde sehr gut, hat das Ostseebad unzählige Male angesteuert. „Ich war einst bei einer sehr bekannten Rostocker Reederei angestellt. Und auch mit der „Mein Schiff 4“ waren wir im vergangenen Jahr oft im Rostocker Hafen zu Gast.“

Daher sei das Einlaufen für ihn hier kein Problem, er könne dies sogar genießen. „Wenn die Sonne aufgeht, man an Deck steht und die Silhouette von Warnemünde näherkommt, ist das ein ganz besonderer Augenblick. Das hat dann manchmal auch einen Hauch von Seefahrtsromantik.“

Von Moritz Naumann