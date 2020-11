Rostock

Überdimensionaler Überraschungsbesuch im Überseehafen Rostock: Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 4“ der Reederei Tui Cruises hat am Samstagvormittag in der Hansestadt festgemacht. Gegen 10 Uhr passierte das 293 Meter lange Schiff die Molenköpfe in Warnemünde und machte wenig später am Liegeplatz 41 im Seehafen fest – vor den Augen zahlreicher interessierter Zuschauer.

Premiere für ein Schiff der Tui-Flotte

Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Schiff der Tui-Flotte an einer Pier in der Hansestadt anlegt. An Bord des riesigen Kolosses ist eine Rumpfbesatzung von etwa 70 Crewmitgliedern, die das Schiff auf den geplanten Neustart im kommenden Frühjahr vorbereiten soll. Somit überwintert die „Mein Schiff 4“ in der Hansestadt.

Wegen Corona alle Fahrten abgesagt

Das Kreuzfahrtschiff ist derzeit offiziell nicht in Dienst, an Bord befinden sich keine Passagiere. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle Fahrten abgesagt. Für den Sommer 2021 plant Tui Cruises erstmals auch Abfahrten der „Mein Schiff“ ab Warnemünde – nach Norwegen und in die Ostsee nach St. Petersburg.

Von Stefan Tretropp