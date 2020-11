Rostock

Ein kühler, aber sonniger Tag Anfang November – der Beginn des Wintersemesters in einem ungewöhnlichen Jahr. Philipp Schubert ist Erstsemester und ist vor kurzem erst nach Rostock gezogen. Mit seinem Kommilitonen Jonas Thomsen sitzt der 19-Jährige auf dem Ulmencampus und genießt sein Mittagessen nicht vom Porzellanteller, sondern aus einer Einwegverpackung. Die Gerichte seien weitaus besser als das Essen in der Schulkantine seiner Heimatstadt in Sachsen, sagt der Mathestudent. „Trotzdem schade, dass wir nicht mehr drinnen sitzen dürfen“, bedauert er.

„Weder Kantine noch gastronomische Einrichtung“

Dass Philipp Schubert und viele andere Studierende ihr Mittag nicht mehr im Warmen zu sich nehmen dürfen, liegt an den aktuellen Corona-Maßnahmen, die die Bundesregierung zum 2. November beschloss. Da die Mensen des Studierendenwerkes nicht nur für Universitätsangehörige, sondern auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind, dürfen sie nicht wie etwa betriebsinterne Firmenkantinen regulär öffnen.

„Wir sind weder eine Kantine noch fallen wir unter gastronomische Einrichtungen“, erklärt Mitarbeiterin Malena Wiechers. Um die Versorgung trotzdem zu ermöglichen und die strengen Corona-Auflagen des Bildungsministeriums zu erfüllen, musste deshalb ein Konzept her. Sitzplätze gibt es bis auf weiteres nicht mehr. In einem Umkreis von 50 Metern um die Mensen herum darf nicht gegessen werden. Dafür wird die Vielfalt an Gerichten nicht eingeschränkt und es gibt neue Ein- und auch Mehrwegverpackungen.

Schlangenlinien und Sicherheitsabstände

Seither sieht es in den insgesamt sechs Rostocker Uni-Mensen ähnlich aus. Sicherheitsabstände, Desinfektionsspender, Maskenpflicht und Mitarbeiter, die regelmäßig Oberflächen säubern. In der Mensa auf dem Ulmencampus wurden dutzende Tische zu einer Wegführung aufgestellt, die Gäste in Schlangenlinien zur Theke und zur Kasse leiten soll. Auf dem Boden finden sich zahlreiche Markierungen in 1,5 Metern Entfernung zueinander, damit Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Das Konzept geht auf. Tagtäglich sind die Mensen gut gefüllt, trotzdem sind keine großen Menschentrauben oder dicht gedrängten Schlangen zu sehen. Die Wegführung sorgt zudem dafür, dass in den kalten Jahreszeiten niemand im Regen warten muss. Absicht, wie Christoph Maykopf, Leiter der Ulmenmensa, erklärt. „Wir wollten niemanden draußen stehen lassen“, sagt er.

„Das Konzept ist effizient und Abstand halten klappt“

Da der aktuell hohe Verbrauch von Einwegverpackungen nicht sehr umweltfreundlich sei, verkaufen die Mensen nun auch Mehrwegschalen aus nachhaltigen Rohstoffen, erklärt Malena Wiechers. Wegen strenger Hygienevorschriften dürfen diese aber nicht direkt von Mitarbeitern befüllt werden. Stattdessen gibt es Stationen, an denen Gäste das Essen selbstständig vom Teller in die Box füllen.

Erstsemester Jonas Thomsen isst häufig in der Ulmenmensa. Sein Mittagessen genießt er aktuell auf dem Campus – auf einer der vielen Bänke unter freiem Himmel, wenn das Wetter mitspielt. Der 18-Jährige ist den Umständen entsprechend zufrieden. „Das Konzept ist effizient und Abstand halten klappt auch“, meint der gebürtige Sachse. „Ich fände es aber natürlich trotzdem schöner, drinnen zu sitzen. Die Sicherheitsabstände konnten vorher ja auch gut eingehalten werden.“

Auch die Stimmung unter den Mitarbeitern ist trotz aller Herausforderungen gut. „Dafür sorge ich“, scherzt Mensaleiter Christoph Maykopf. Er weiß aber, dass das durchgehende Tragen der Masken, das Auffüllen jeder einzelnen Mensaportion und das viele Herumrennen für seine Mitarbeiter nicht einfach ist. Trotzdem: „Wir sind mit der Situation so weit zufrieden“, so Maykopf.

50 Prozent weniger Mensaportionen werden verkauft

Im Oktober dieses Jahres verkauften die Mensen des Studierendenwerkes – einschließlich Standort in Wismar – täglich rund 2400 Portionen. „Das ist nur die Hälfte von dem, was wir im letzten Jahr produziert und verkauft haben“, erklärt Sprecherin Malena Wiechers. Mit den aktuellen Corona-Regelungen sei die Zahl seit dem 2. November nochmals um 30 Prozent gesunken. „Corona bedeutet natürlich auch für uns finanzielle Verluste“, so Wiechers.

