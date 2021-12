Messerattacke an Heiligabend: Nachbarschaftsstreit in Rostock eskaliert

Rostock-Südstadt

Eine schwere Messerattacke zwischen zwei Männern hat sich am heutigen Heiligabend in der Rostocker Südstadt zugetragen. Nach einem Streit war ein Nachbar war auf einen anderen losgegangen. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Stichverletzungen, der Angreifer wurde vorläufig festgenommen.

Was war passiert? Zu dem Vorfall kam es nach Auskunft der Polizei an Heiligabends gegen 13.30 Uhr. Ein etwa 20-jähriger Bewohner und sein 59-jähriger Nachbar, beide wohnen in einem Mehrfamilienhaus in der Louis-Pasteur-Straße in der Rostocker Südstadt, gerieten vor der Haustür aneinander. Nach ersten Erkenntnissen sollen beide sich schon häufiger gestritten haben, diesmal eskalierte es aber. Der mutmaßliche Täter zog plötzlich ein Einhandmesser (Klingenlänge etwa 10 Zentimeter) und rammte es dem 59-Jährigen mehrfach in die Brust. Dieser sackte vor der Eingangstür zusammen.

Mutmaßlicher Angreifer wurde festgenommen

Die verständigte Polizei traf wenig später ein und forderte sofort einen Rettungswagen und einen Notarzt nach. Der 59-Jährige kam laut Auskunft der Beamten mit einer lebensbedrohlichen Verletzung ins Krankenhaus. Der etwa 20-jährige mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen und abgeführt.

Am Tatort nahm die Kriminalpolizei sofort ihre Arbeit auf und befragte Zeugen. Eine große Blutlache war vor dem Haupteingang zu sehen, die Beamten stellten zudem Nummerntafeln zur Spurensicherung auf. Die Ermittlungen gegen den jungen Angreifer hat die Polizei aufgenommen. Noch ist unklar, ob gegen ihn in Richtung einer gefährlichen Körperverletzung oder wegen versuchten Totschlags ermittelt wird. Worum es bei dem neuerlichen Streit, was letztlich zum Messerangriff führte, ging, teilte die Polizei ebenfalls noch nicht mit.

Von Stefan Tretropp