Rostock

Der Flur ist aufgeräumt, der Teppichboden neu verlegt – äußerlich ist nicht mehr zu erkennen, was sich vor einer Woche in dem Haus in Evershagen abspielte. Doch die 66-Jährige, die am 16. Januar von einem als Paketboten getarnten Mann überfallen und schwer verletzt wurde, erinnert sich noch genau daran.

Sandra Hoffmann ist die Nichte der 66-Jährigen, die bei dem brutalen Angriff in Evershagen verletzt wurde. Quelle: privat

Während der tatverdächtige 37-jährige Rostocker in Untersuchungshaft sitzt, versucht die Seniorin, langsam in ihr altes Leben zurückzukehren. „Und dabei ist sie nicht allein, die ganze Familie ist für sie da“, erzählt Sandra Hoffmann, die Nichte des Opfers. Dass ihre Tante brutal überfallen wurde, hat sie aus den Medien erfahren. „Ich habe die Bilder gesehen und das Haus erkannt“, erinnert sich die Rostockerin. Genauso groß wie der Schreck sei die Sorge gewesen, denn der Täter hat ihre Tante mit dem Messer angegriffen und ihr dazu noch Zähne ausgeschlagen. „Sie war schwer, aber zum Glück nicht lebensbedrohlich verletzt“, weiß die Nichte.

Am Donnerstag konnte die 66-Jährige nach erfolgreicher medizinischer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Bei den ersten Schritten zurück in das Haus, wo alles passierte, habe ihr die Familie beigestanden. „Ihre Tochter, die nicht in Rostock wohnt, hat sich vor der Rückkehr darum gekümmert, dass die Spuren des Überfalls beseitigt wurden und alles wieder ordentlich aussieht“, erzählt Sandra Hoffmann.

Spendensammlung für neue Zähne

Was bleibt, sind die schlimmen Erinnerungen. Und die kommen bei jedem Blick in den Spiegel wieder hoch – vor allem durch die kaputten Zähne. „Ich hatte deshalb das Bedürfnis, etwas für meine Tante zu tun. Und da kam mir die Idee, ihr durch Spenden wieder ein schönes Lächeln zu schenken“, erklärt Sandra Hoffmann.

Evershagens Ortsbeiratsvorsitzender Niels Schönwälder Quelle: privat

Sie hat sich dann zuerst an ihren Freundeskreis gewandt und um Hilfe gebeten. „Und obwohl man durch Corona die Kontakte eingeschränkt hat, waren in dieser Notsituation alle sofort da“, sagt sie gerührt.

Christian Schlaack gehört zu diesem Kreis und erstellt direkt eine Online-Spendensammlung. Den Aufruf dazu teilt er in den sozialen Netzwerken. „Und es hat sich gezeigt, dass es wirklich soziale Medien sind“, freut sich der Rostocker. Schon kurz nach dem Start sind bei ihm und Sandra Hoffmann insgesamt fast 2500 Euro zusammengekommen. Auch Evershagens Ortsbeiratsvorsitzender Niels Schönwälder teilt den Aufruf zur Spendenaktion. „Was da in unserem Stadtteil passiert ist, hat viele schockiert. In einer solchen Situation kann es nie genug Hilfe geben und es ist toll zu sehen, wie groß die Unterstützung ist“, sagt er. Mit Dr. Erik Tiede hat sogar ein Zahnarzt aus dem Stadtteil unkomplizierte Hilfe angeboten.

Betroffene gerührt von großer Unterstützung

Das bewegt auch Sandra Hoffmann. Dass ihr Aufruf so große Wellen schlägt, sei gar nicht beabsichtigt gewesen. „Meine Tante weiß mittlerweile auch davon und ist unglaublich gerührt über die Unterstützung und den Zuspruch, den sie erfährt“, sagt die Rostockerin. Das helfe auch bei der Verarbeitung. „Meine Tante hatte drei Tage vor der Tat Geburtstag. Aber sie blickt schon wieder halbwegs optimistisch nach vorn und schrieb mir, dass es nach diesem dramatischen Start ins neue Lebensjahr ja nur besser werden kann“, erzählt Sandra Hoffmann.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie hofft, dass auch das zweite Opfer des Angreifers, ein 82-jähriger Mann aus Evershagen, ähnlich große Hilfe erfährt. „Wir kennen ihn leider nicht und wissen auch nicht, wie es ihm geht. Aber ich wünsche ihm den Rückhalt, den wir erleben.“

Weißer Ring unterstützt unbürokratisch

Immer dann, wenn Menschen unverschuldet zu Opfern werden, hilft auch der Weiße Ring. Dessen stellvertretender Landesvorsitzender Manfred Dachner kennt alle Möglichkeiten, die Geschädigte haben. „Es gibt auf jeden Fall Hilfe, wenn beispielsweise die Brille oder die Zähne kaputt sind“, erklärt er. Für entsprechende Zahlungen seien allerdings Anträge beim Sozialamt nötig. „Da die Bearbeitungsprozesse aber viel zu lange dauern und nicht immer Aussicht auf Erfolg haben, stellen wir als Weißer Ring den Geschädigten schnell und unbürokratisch das Geld zur Verfügung.“ Das gelte auch in Fällen wie jenen in Evershagen.

Christian Schlaack will seine Spendensammlung dennoch weiter laufen lassen – und Sandra Hoffmann ist dankbar dafür. „Selbst wenn meiner Tante ein schöner Zahnersatz von anderer Stelle bezahlt wird, kann sie sich von dem Geld dann vielleicht eine bessere Tür oder mehr Sicherheitsausstattung kaufen.“ Denn das Gefühl, im eigenen Zuhause überfallen worden zu sein, sei schwer zu verkraften. „Auch wenn die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter gefasst wurde, schon hilft“, sagt Sandra Hoffmann.

Tatverdächtiger bleibt in Untersuchungshaft

Wie es mit dem Tatverdächtigen weitergeht, weiß Oberstaatsanwalt Harald Nowack: „Er sitzt in Untersuchungshaft und wird da auch vorerst bleiben.“ Der beschuldigte 37-jährige Rostocker hatte seinen beiden Opfern auch Geldkarten gestohlen. Als er diese in der Bankfiliale in Evershagen benutzte, konnte er durch die Überwachungskamera gefilmt werden. Nach Veröffentlichung der Bilder erhielt die Polizei die entscheidenden Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. „In seiner Wohnung wurden auch Beweismittel sichergestellt“, so Harald Nowack. Diese würden jetzt mit den Tatvorwürfen abgeglichen. „Auch die labortechnischen Untersuchungen laufen noch“, weiß der Oberstaatsanwalt. Deshalb sei auch noch keine Anklage erhoben worden. „Generell ist dafür bis zu sechs Monate Zeit, aber ich denke, dass wir hier deutlich schneller sind“, sagt Nowack. Er geht davon aus, dass es in maximal vier Wochen Ergebnisse gibt. Im Falle einer Verurteilung droht dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.

Von Claudia Labude-Gericke