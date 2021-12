Rostock

Der Aufschrei am Rostocker Kempowski-Ufer war groß: Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) und die Stadt planen rund um den Stadthafen einen neuen Hochwasserschutz – und ausgerechnet vor der Restaurantmeile soll der 1,5 Meter hoch und direkt vor die beliebten Außenterrassen der Lokale gebaut werden.

Nun beruhigt Rostocks Bau- und Buga-Senator Holger Matthäus (Grüne): Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, die Mauer noch nicht gesetzt. Dass aber auch der Bereich zwischen Haedge- und Silohalbinsel umgestaltet werden soll, sei nicht verhandelbar.

Planungen laufen noch

„Die Stadtverwaltung wird keine durchgehende Mauer im Stadthafen akzeptieren. Die angefertigten Visualisierungen sind daher irreführend“, so Matthäus. Aktuell würden die Buga-Planer der Stadt, Experten des Landes sowie der Planungsbüros A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH (Berlin) und Holzer Kobler Architekturen Berlin GmbH erst an den konkreten Lösungen für die einzelnen Bereiche des Stadthafens arbeiten.

Der Bausenator: „Es muss eine Verteidigungslinie gegenüber verstärkt und öfter auftretenden Sturmfluten im Stadthafen geben. Welche konkrete Linienführung, welche Geländemodellierungen oder welche mobilen Elemente die Verteidigung am stadtverträglichsten und wirtschaftlichsten gewährleisten, gilt es zu finden und zu definieren.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gastronomen und Anwohner hatten am Wochenende moniert, dass aktuell eine Mauer vorgesehen sei. Die würde Radlern und Restaurant-Gästen den Blick auf das Wasser versperren, die Meile verliere dann massiv an Attraktivität. Matthäus versichert den Betroffenen nun, das Gespräch suchen zu wollen, sobald neue Pläne vorliegen. „Die Neugestaltung des Stadthafens in Gänze ermöglicht ein neues Zentrum des Seins in Rostock! Natürlich werden wir auch bestehende Konzepte aufgrund der Veränderungen neu denken müssen.“

CDU kritisiert Rathaus

Heftige Kritik an der Stadtverwaltung kommt auch von der CDU: Denn nach Informationen der Christdemokraten habe das Rathaus tatsächlich die Planungen des Landes „verpennt“. Fraktionschef Daniel Peters: „Den geplanten Mauerbau am Stadthafen dürften die allermeisten Rostocker als schlechten Witz aufgefasst haben. Dem scheint nicht so zu sein, die Landesbehörde habe von der Stadt keine Signale einer veränderten Variante erhalten.“

Die CDU habe selbst das Gespräch mit dem StALU gesucht. Peters danach: „Sollte es tatsächlich so sein, dass die Stadtverwaltung die Planungen des Landes unwidersprochen hat stehen lassen, obwohl die Landesbehörde sich sehr wohl für andere Varianten offen gezeigt hat, ist für uns der Spaß endgültig vorbei. An der Stelle reden wir dann von Verantwortungslosigkeit und Ignoranz gegenüber der Entwicklung der Stadt. Das muss dann Folgen haben. Unsere Fraktion wird Akteneinsicht beantragen, um die Hintergründe genau zu erfahren.“ Die gute Nachricht für die Anwohner sei, dass sich das Land offen zeige, auch eine Hochwassermauer an der L 22, also „hinter der Restaurantmeile“ zu akzeptieren.

Von Andreas Meyer