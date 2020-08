Mierendorf

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Regionalzug und einem Auto ist es am Montagabend in der Nähe von Plaaz (Kreis Rostock) gekommen. Gegen 17.30 Uhr kollidierten laut Aussage der Bundespolizei an einem unbeschrankten Bahnübergang in Mierendorf die in Richtung Rostock fahrende S-Bahn und ein VW-Transporter miteinander. Zur Unfallursache heißt es von der Polizei, dass der Fahrer wohl unachtsam geween sei.

So hatte der Pkw-Fahrer trotz des mehrfachen Hupens des Zuges diesen nicht wahrgenommen und war über den unbeschrankten Bahnübergang gefahren. Der Lokführer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug aber nicht mehr verhindern. So schleuderte der Transporter zurück und die Bahn kam erst nach einigen Metern zum Stehen.

Zuletzt gab es Anfang Juli dort einen Unfall

Neben zahlreichen Streifenwagen von Bundes- und Landespolizei kamen auch Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz. Die Sanitäter mussten sich um eine Reisende im Zug kümmern. Insgesamt befanden sich neun Insassen in der S-Bahn. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Bahnstrecke sowie die Ortseinfahrt nach Mierendorf blieben zeitweise voll gesperrt. Zuletzt gab es am 8. Juli an derselben Stelle einen Zusammenstoß zwischen einer S-Bahn und einem Auto.

