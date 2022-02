Rostock/Neubrandenburg

Die osteuropäischen Beschäftigten der Amazon-Subfirma Fast Despatch Logistics Germany (FDL) müssen für ihre Unterkunft in MV ungewöhnlich hohe Mieten zahlen. Für eine vom Amazon-Subunternehmen vermittelte Plattenbauwohnung im Rostocker Stadtteil Groß Klein zahlen die Paketzusteller eine Monatsmiete von anteilig 300 Euro pro Person und mehr. Bei einer Belegung von sechs Personen macht das mindestens 1800 Euro.

„Zwei Bewohner teilen sich ein Zimmer, sechs Bewohner eine Küche, ein Bad. Das ist schlimm“, berichtet ein Betroffener. Er kann kein Deutsch, sein Englisch ist gebrochen. Die Mieten seien zu hoch, beschwert er sich. Zum Vergleich: Zwei Aufgänge weiter im Taklerring ist eine Vierraumwohnung aktuell für 423 Euro kalt im Internet im Angebot.

„Not der Endmieter ausgenutzt“

Eine Wohnung von osteuropäischen Mitarbeitern des Amazon-Subunternehmens FDL in Neubrandenburg Quelle: Stefan Sauer

Vermieter der Wohnungen, in denen die Rumänen und Bulgaren in Rostock und Neubrandenburg leben, ist die Herakles Vermietungs GmbH mit Sitz in Ruppichteroth (Nordrhein-Westfalen). Die Immobilienfirma – teils Eigentümer, teils Mieter der Unterkünfte – hat eigenen Aussagen zufolge die Wohnungen an FDL vermietet, die wiederum die Mieten von den Zustellern einzieht – ein intransparentes System der Untervermietung. „Mit solchen Modellen der Kettenvermietung wird die Not der Endmieter ausgenutzt“, sagt Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Landesverbandes des Deutschen Mieterbundes.

Eine Wohnung von osteuropäischen Mitarbeitern des Amazon-Subunternehmens FDL in Neubrandenburg Quelle: Stefan Sauer

Auf ihren Internetseiten preist die Herakles Vermietungs GmbH die Wohnungen als „komfortabel und preisgünstig“ an. „Im Vergleich zu anderen Vermietern von Monteurswohnungen sind unsere Mietpreise von 12,50 Euro pro Nacht noch niedrig“, verteidigt der Chef der Immobilienfirma, Thomas Lückerath, die Preise. Die Wohnungen seien komplett eingerichtet, neue Küche, Strom, Wasser, Internet und Putzleistungen. „Wir verdienen uns keine goldene Nase damit.“

Deutlich über der Vergleichsmiete

Andere Vermieter sehen das anders. „Das ist schon krass“, sagt ein Rostocker Insider über die Mietpreise. „Hier werden die mangelnde Erfahrung mit dem deutschen Mietmarkt und fehlende Sprachkenntnisse ausgenutzt.“ Die ortsübliche Vergleichsmiete, die über den Mietspiegel abgebildet wird, liegt für Plattenbauwohnungen, die wie der Rostocker Taklerring zwischen 1974 und 1990 errichtet wurden, bei durchschnittlich 5,37 Euro.

Und noch ein Widerspruch wirft Fragen auf: „Wir wurden mit dem Versprechen nach Deutschland gelockt, dass die Unterkunft für die ersten zwei Monate kostenlos ist“, berichten Rumänen. Auf einer der OZ vorliegenden Lohnbescheinigung eines in Neubrandenburg tätigen Osteuropäers, der im Dezember als Zusteller begonnen hatte, weist die FDL für Januar 570 Euro Schadensersatz als Abzug aus. „Mir wurde erklärt, dass dies ein Abzug für die Wohnungsmiete ist“, sagt er.

Mit der Antwort seines Dispatchers gibt er sich zufrieden. Er wisse nicht, wo er sich bei FDL beschweren solle. Er könne kein Deutsch. Der Arbeitgeber Fast Despatch Logistics Germany äußert sich nicht. Fragen blieben bislang unbeantwortet.

In Neubrandenburg teilen sich vier Paketzusteller eine Wohnung, zahlen pro Person 300 Euro. Bei einer Vier-Mann-Belegung macht das 1200 Euro. Zum Vergleich: Nachbarin Tatjana Zimmermann wohnt in einer identisch geschnittenen 60-Quadratmeter-Wohnung im selben Aufgang, die der Wohnungsgesellschaft Neuwoges gehört. Sie ist erschrocken über den Mietwucher. „Das ist unglaublich. Wir zahlen für unsere Wohnung eine Warmmiete von 460 Euro.“

Von Martina Rathke