Rostock/Bargeshagen

Marco Helwig hat in den nächsten Tagen viel zu tun. „Ich kann mich vor Anfragen gar nicht retten“, verrät der Mann aus Admannshagen. „Am 24. Dezember bin ich schon komplett ausgebucht – von 8.30 bis 22 Uhr durch.“ Der Musiker und Künstler arbeitet zur Adventszeit als Miet-Weihnachtsmann. An den Feiertagen, aber auch in der Vorweihnachtszeit besucht er verkleidet Familien und sorgt für eine schöne Bescherung und strahlende Kinderaugen. „Das ist natürlich immer schön, fröhliche Kinder zu sehen“, sagt der 37-Jährige.

Die Idee kam dem Mecklenburger 2014. Seitdem reist er als Santa verkleidet durch die nähere Umgebung. „Das Weiteste in diesem Jahr ist Dummerstorf“, sagt er. Lange Fahrten sind schwer möglich, da geht enorm viel Zeit verloren.“ Und Zeit hat ein Weihnachtsmann zum Fest wenig. „In der Vorweihnachtszeit und am 26. Dezember habe ich noch Termine, am 25. wird es auch schon eng“, verrät er. „Termine werden oft schon im Sommer angefragt. Viele buchen gleich mehrere Termine.“

Arbeitsamt hat Vermittlung eingestellt

Die Anfrage, so der Hobby-Santa, sei enorm gestiegen, seitdem die Bundesagentur für Arbeit die Vermittlung 2019 eingestellt hat. „Die Arbeitgeber der Region haben seit Jahren einen hohen Personalbedarf und melden uns um die 50 Prozent mehr offene sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen“, erklärt Sprecherin Maria Vespermann. „Wir möchten unser Personal daher priorisiert für die Unterstützung der Arbeitgeber einsetzen und uns fehlen damit leider die Kapazitäten, in die Vermittlung sozialversicherungsfreier Honorartätigkeiten zu investieren.“

Weihnachtsmänner über Kleinanzeigen finden

Fündig werden Interessierte daher vor allem im privaten Umfeld. Auf Kleinanzeigen-Portalen, wie „ebay-kleinanzeigen“, finden sich kurz vorm Fest viele Gesuche sowie Angebote. Dort hat neben Marco Helwig auch der Rostocker Paul Telzerow in diesem Jahr erstmals eine Annonce geschaltet. „Ich bin als DJ für Familienfeiern, Hochzeiten und Stadtfeste unterwegs und wurde vor acht Jahren gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte“, erinnert er sich. „Dann habe ich das ausprobiert und gemerkt, dass das gut ankommt.“ Über die Festtage ist auch Telzerow ausgebucht – der Familienvater achtet zudem auf genügend Zeit mit der eigenen Familie. „Ich würde aber gern die Familien abgreifen, die nicht direkt über die Feiertage einen Weihnachtsmann suchen.“

Paul Telzerow tritt als Weihnachtsmann auf Quelle: privat

Zu sehen, wie andere das Fest der Liebe feiern, ist für den Rostocker spannend. „Ich bin sehr erstaunt darüber, welche unterschiedlichen Traditionen es gibt. Am 5. Dezember war ich bei einer holländischen Schaustellerfamilie in Güstrow und habe den Knecht Ruprecht gespielt.“

Corona-Regeln

Telzerow betont: „Ich halte mich an die Regelungen, die je nach Corona-Ampel gelten. Ist es überhaupt erlaubt, dass ich die Familie besuche?“ So dürfen sich in Landkreisen und kreisfreien Städten, die sich auf Stufe 3 (rot) der Corona-Warnkarte befinden, ungeimpfte Personen im privaten und öffentlichen Raum nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushaltes und maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Private Zusammenkünfte können mit bis zu maximal 30 Personen stattfinden.

Der Weihnachtsmann selbst ist geimpft und reist mit tagesaktuellem Test an. „Außerdem trage ich auch unter meinem Bart eine Maske.“

Tipps und Alternativen

Gut vorbereitet ist auch Christian Symann. Seit vielen Jahren macht er diesen Nebenjob, ist den ganzen Dezember über und vor allem an Heiligabend unterwegs in Büros, Kitas, Geschäften oder Wohnstuben. „Man sollte rechtzeitig buchen“, sagt er. „Im Oktober bin ich eigentlich schon ausgebucht.“ Viele Kunden seien Stammkunden und hätten ihren festen Platz. „Wenn die Kinder dann älter werden und vielleicht nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben, wird ein Platz frei“, erklärt er.

Für diejenigen, die jetzt noch suchen, hat der 45-Jährige Tipps. „Es sind viele Scharlatane unterwegs. Die kaufen sich ein billiges Kostüm, bei dem unten noch die Jeanshose rausguckt. Das geht nicht“, sagt er. Ein Weihnachtsmann müsse authentisch sein. „Man muss schon die Figur und ein gewisses Alter haben. Und man muss mit Kindern umgehen können und eine gewisse Autorität ausstrahlen.“

Marco Helwig hat sich im vergangenen Jahr – auch aus der Corona-Situation heraus – für eine Alternative entschieden. „Ich biete zusätzlich Videobotschaften an“, sagt er. „Das wird sehr gern von denjenigen gebucht, die keinen Weihnachtsmann mehr bekommen haben.“ Anfragen für die Grußbotschaft kämen teilweise sogar aus Bayern.

Von Katharina Ahlers