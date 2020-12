Rostock

Sind die Mieten in Rostock bald so hoch wie in München? Angesichts der rasanten Preisentwicklung in den vergangenen fünf Jahren wäre das zumindest denkbar.

Mit einer Steigerung der angebotenen Mieten um fast 23 Prozent ist die Hansestadt Spitzenreiter in Mecklenburg-Vorpommern und stellt damit selbst die Landeshauptstadt Schwerin mit einem Zuwachs von 16,4 Prozent in den Schatten. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold aus MV hervor.

Damit nähert sich Rostock einer Situation wie in der bayrischen Landeshauptstadt an, wo die Mieten im selben Zeitraum um mehr als 25 Prozent angezogen wurden. Und das obwohl die Regierung im Juni 2015 die Einführung der sogenannten Mietpreisbremse beschlossen hat.

Landesregierung in der Kritik

Ziel des Beschlusses war es, den Anstieg der Mietpreise in angespannten Wohnungsmärkten zu verlangsamen und damit die Wohnkostenbelastung zu reduzieren. In Rostock gilt die Mietpreisbremse seit 2018. Demnach dürfen Vermieter die Mieten für „Bestandskunden“ um maximal 15 Prozent erhöhen. Bei einer Neuvermietung darf der Eigentümer maximal zehn Prozent mehr verlangen als die „ortsübliche Vergleichsmiete“. Weil Wohnraum in Rostock knapp ist und dieser rechtliche Rahmen von vielen Vermietern ausgereizt wird, steigen die Mieten weiter rasant an.

Für den Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold sei dies ein klares Zeichen dafür, dass die Landesregierung in der Wohnungspolitik versagt habe. „Diese Entwicklung weist auf zwei grundlegende Probleme hin: Durch die Vernachlässigung der ländlichen Infrastruktur werden die Städte relativ gesehen attraktiver. Diese Landflucht führt zu einem Nachfrageüberhang in der Stadt“, sagt er. Gleichzeitig würde der Neubau in den Städten vernachlässigt. Das Ergebnis: „Familien bleiben in zu kleinen Wohnungen und ältere Paare, deren Kinder bereits ausgezogen sind, behalten ihre großen Wohnungen."

Wiro hat keinen großen Effekt erwartet

Bereits vor Einführung der Mietpreisbremse in Rostock hat die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro zu bedenken gegeben, dass keine großen Effekte zu erwarten seien. Denn das Unternehmen und die Wohnungsgenossenschaften würden allein 60 Prozent des Wohnungsmarktes unter sich aufteilen und somit die eigentliche Mietpreisbremse darstellen, teilt der Sprecher Carsten Klehn auf OZ-Anfrage mit.

Die Wohnungsgesellschaft setze nach eigenen Aussagen seit mittlerweile drei Jahrzehnten auf faire Preise bei der Vermietung ihrer Objekte. „Daran ändert übrigens auch die aktuelle Corona-Krise nichts. Seit Mitte März gab es keine Erhöhungen der Kaltmieten im Bestand“, so Klehn weiter.

Neubau bedarfsgerechter Wohnungen erforderlich

Um die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen, müsse zu altbekannten Maßnahmen gegriffen werden, betont Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Mieterbundes MV: „Der Neubau von bedarfsgerechten Wohnungen ist der erste Pfeiler zur Entwicklung in die positive Richtung. Das ist aber nichts Neues.“

Zwar wurden in Rostock zwischen 2015 und 2019 etwas mehr als 3750 Wohnungen fertiggestellt, wie Stadtsprecherin Kerstin Kanaa bestätigt, dies reiche allerdings bei Weitem nicht aus, weiß Glause. „Wenn wir einen langfristigen Effekt haben wollen, muss deutlich schneller gehandelt werden“, sagt er und denkt dabei vor allem an die Ausarbeitung des neuen Flächennutzungsplans. „Dieser gibt Auskunft darüber, an welcher Stelle Areale für die Wohnbebauung vorgesehen sind. Leider warten wir schon viel zu lange auf das Resultat“, kritisiert Glause.

Mietspiegel für 2021 neu aufgestellt

Auch 2021 müssen sich viele Rostocker auf Mehrkosten einstellen. Denn die Hanse- und Universitätsstadt hat zum Jahreswechsel den Mietspiegel neu aufgestellt. Demnach liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 6,25 Euro je Quadratmeter, was einer Erhöhung um 13 Cent im Vergleich zum Mietspiegel 2019 entspricht.

Immerhin: Die Steigerung fällt damit nicht ganz so stark aus, wie es im Mietspiegel 2019 mit 23 Cent der Fall war und ist noch lange von der durchschnittlichen Miete in München entfernt. Dort nämlich liegt der Wert pro Quadratmeter bei 18,80 Euro.

Von Susanne Gidzinski