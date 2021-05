Rostock

Die Corona-Pandemie konnte dem Immobilienmarkt in Rostock nichts anhaben: Trotz Krisenzeiten sind die Preise für Grundstücke, Häuser und auch Eigentumswohnungen weiter angestiegen. Lohnt es sich überhaupt noch, eine Immobilie in der Hansestadt zu kaufen? Oder ist es günstiger für mich, weiter zu mieten?

Die OZ hat mit zwei Experten darüber gesprochen: Mathias Wahsenak, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH, und Thomas Schröder, Finanzberater in Rostock. Ihre Antworten im Überblick.

Mieten oder kaufen: Was lohnt sich mehr?

Eine pauschale Antwort kann es laut LBS-Immobilien-Experte Mathias Wahsenak auf diese Frage nicht geben, da viele unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen sind. „Die Preise für Immobilien sind in den vergangenen zwölf Jahren in Rostock und Umgebung – wie fast überall in Deutschland – schneller gestiegen als die Mieten. Der Erwerb und die Finanzierung einer Immobilie ist daher definitiv kostenintensiver als das Mieten“, erklärt er.

Mathias Wahsenak, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH. Quelle: Günter Wicker

Bei einer langfristigen Betrachtung aber würde sich der anfängliche Kostenvorteil des Mietens ins Negative drehen. In einem „Mieterleben“ würden unwiederbringlich hohe sechsstellige Summen an den Vermieter gezahlt. Zudem gebe es immer ein Risiko von Mieterhöhungen. „Der Erwerb einer Immobilie – zur Selbstnutzung oder als Geldanlage – kann sich also lohnen“, sagt Wahsenak. Entscheidend seien hier aber Standort und Kaufpreisniveau.

Finanzberater Thomas Schröder ist generell ein Freund davon, zu kaufen. „Mieten würde ich nur jemandem empfehlen, der nur vorübergehend in einer Stadt ist“, sagt er. Voraussetzung sei jedoch immer die Frage: Kann ich überhaupt kaufen? „Die Hürden sind doch recht groß. Voraussetzung sind ein gewisses Einkommen und Eigenkapital, aber auch ein Wissen über den Markt ist wichtig.“

Ein weiterer Faktor bei der Entscheidung „Mieten oder kaufen?“ ist laut Wahsenak die „Wohlfühlrendite“, die sich nicht in Euro und Cent berechnen lässt. Umfragen hätten ergeben, dass Eigentümer in höherem Maße zufrieden mit ihrer Wohnsituation sind als Mieter. „Für viele Menschen ist es ein erstrebenswertes Ziel, in den eigenen vier Wänden zu leben“, erklärt er.

Doch gibt es nun eine Faustformel?

Hier sind sich beide Experten einig: Nein. „Ich halte in der aktuellen Marktsituation persönlich nichts davon, den Kaufpreis ins Verhältnis zur möglichen jährlichen Miete zu setzen, weil die Kaufpreise den Mieten davongelaufen sind“, sagt Mathias Wahsenak. Es käme immer darauf an, ob der Standort stimmt, der Kaufpreis fair bewertet ist und die Finanzierungsraten für das Bank- oder Bauspardarlehen für einen langfristigen Zeitraum geleistet werden können.

Wie kann ich trotzdem ungefähr berechnen, was günstiger für mich ist?

Laut Mathias Wahsenak gibt es viele Rechentools im Internet, wie der Baufinanzierungsrechner der LBS, die einen ersten Einblick ermöglichen. „In der langfristigen Betrachtung aber hat bisher der Kauf die Miete immer geschlagen, da ein nachhaltiger inflationsgeschützter Vermögenswert aufgebaut wird“, sagt er.

Mieten oder kaufen: Woher weiß ich, was besser zu mir passt?

Laut Mathias Wahsenak sollte die Immobilie immer zur Lebenssituation und zum Budget passen. Der Kauf einer Immobilie bedeute stets „Nestbau“ oder Vermögensaufbau – eine langfristige Perspektive ist zwingend notwendig. „Möchte ich flexibel bleiben und keine langfristigen Verpflichtungen eingehen, würde ich vom Kauf abraten“, erklärt er.

Das treffe besonders auf sehr junge Menschen zu, die gerade erst in die Arbeitswelt eintreten. Von ihnen werde heutzutage häufig erwartet, ortsunabhängig zu sein. „Der größte Nachteil einer Immobilie ist aber, dass die immobil ist“, verdeutlicht Wahsenak. Heute kaufen und morgen wieder zu verkaufen, sei meist mit Verlusten verbunden, da beim Erwerb Nebenkosten anfallen, die erst einmal wieder durch Wertsteigerungen hereingeholt werden müssen.

Wer eine Immobilie erwerben möchte, benötigt laut dem LBS-Immobilien-Experten zudem eine solide Einkommenssituation und Eigenkapital, das mindestens 15 bis 20 Prozent des Kaufpreises betragen sollte. Ein kleines finanzielles Polster für unvorhergesehene Ausgaben für Reparaturen oder Verschönerungen sei ebenfalls sinnvoll.

Finanzberater Thomas Schröder empfiehlt zudem, sich vorher mit jemandem zu unterhalten, der bereits gekauft hat. „Das ist eine gute Möglichkeit, Vor- und Nachteile herauszufinden“, sagt er.

Thomas Schröder, Finanzberater in Rostock. Quelle: OZ-Archiv

Lohnt sich ein Kauf bei den aktuellen Immobilienpreisen?

Nach der Einschätzung der LBS Immobilien GmbH sind die Preise in Rostock und Umgebung derzeit attraktiv. „Wir gehen langfristig davon aus, dass die moderat steigen werden. Schließlich erfreut sich die Ostseeregion deutschlandweit wachsender Beliebtheit“, sagt Mathias Wahsenak.

Wie beeinflussen steigende Mieten, ob sich ein Kauf noch lohnt?

Je stärker die Mieten in Zukunft steigen werden, desto attraktiver wird laut beiden Experten der Immobilienerwerb. Bei einem Kauf und einer langfristigen Finanzierung würden die Kosten für einen langen Zeitraum festgeschrieben werden und unveränderlich bleiben. Zudem bestehe die Chance, dass sich der Immobilienwert über die Jahre positiv entwickelt.

Diese Sicherheit und positive Perspektive gibt es beim Mieten laut Mathias Wahsenak nicht. „Einmal gezahlte Mieten sind verloren und es ist davon auszugehen, dass in attraktiven Regionen die Mieten langfristig nur einen Weg kennen werden: nach oben“, sagt er.

Von Pauline Rabe