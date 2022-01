Mietkauf, Gratis-Klo und alte Bäume: Darüber hat die Rostocker Bürgerschaft entschieden

Rostock

Zum ersten Mal im neuen Jahr kam am Mittwoch (19. Januar) die Rostocker Bürgerschaft zusammen. Die Liste der Themen war lang – die Dauer der Sitzung in der Stadthalle deshalb auch. Unter anderem ging es um den Erhalt von Bäumen im Rosengarten, kostenlose Toiletten in Warnemünde, mehr Unterstützung für den Sport und Wohneigentum in der Hansestadt.

Ablehnung für Mietkauf-Modell

Lange und emotional wurde über einen Antrag der FDP diskutiert. Die Liberalen wollten in der Hansestadt ein Mietkauf-Modell ausprobieren, um jenen Eigentum zu ermöglichen, denen – beispielsweise aus Altersgründen – das Eigenkapital für Kredite fehlt. Während die CDU das Anliegen unterstützte, gab es breite Ablehnung von SPD und Linken. Grundtenor: „Die Idee führt an der Lebensrealität der Menschen in Rostock vorbei“, wie Eva-Maria Kröger (Linke) erklärte. „Die meisten Menschen stöhnen jetzt schon über die Höhe der Mieten und können sich die bei Mietkauf anfallenden Mehrkosten nicht leisten“, ergänzte SPD-Chef Thoralf Sens. Felix Winter (Grüne) war sogar der Meinung, dass der Antrag bestehende Probleme verschärfe, weil er den Anteil verfügbarer Wohnungen für die meisten Menschen eher noch verknappe. Zudem störten sich viele Bürgerschaftsmitglieder daran, dass sich das Mietkauf-Modell im FDP-Antrag auf kommunale Wohnungen bezog und damit städtischen Besitz in Privateigentum umwandle.

Bäume am Rosengarten bleiben

Rettung in letzter Sekunde: Fünf Winterlinden, die jeweils 140 Jahre alt sind, dürfen im Rostocker Rosengarten stehen bleiben. Die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) will die Parkanlage sanieren und wieder in ihren historischen Zustand versetzen. Dafür war – neben der Neupflanzung junger Bäume – auch die Fällung der fünf Linden in der nördlichen Allee geplant. Bei einer Online-Petition hatten sich 10 500 Menschen dagegen ausgesprochen, dazu gab es noch analoge Unterschriftensammlungen.

Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer bat die Bürgerschaftsmitglieder darum, sich gegen die Fällung auszusprechen, um nicht „nach dem Kanonsberg und den Wallanlagen das negative I-Tüpfelchen“ bei der denkmalgerechten Sanierung in der Innenstadt zu setzen. Dem folgte die deutliche Mehrheit der Bürgerschaft und sprach sich für den Erhalt aus. Ebenfalls angenommen wurde der SPD-Antrag zur Schaffung öffentlicher Naturräume. So soll beispielsweise die Begrünung von Haltestellen im Nahverkehr geprüft werden.

Bald Gratis-WC in Warnemünde?

In den meisten Seebädern an Nord- und Ostsee gilt es schon – nun soll auch in Warnemünde die Nutzung der öffentlichen Toiletten kostenlos werden. Die Bürgerschaft stimmte mehrheitlich dafür, die Abschaffung der Gebühren prüfen zu lassen. Und zwar für die WC-Anlagen in all den Teilen der Hansestadt, wo bereits Kurabgabe gezahlt wird. „Das wird einen wesentlichen Beitrag zu mehr Sauberkeit und Ordnung im Stadtteil leisten“, sagte Jobst Mehlan (Rostocker Bund), der darauf anspielte, dass bisher oft die Dünen oder Parkanlagen in Warnemünde für die Notdurft genutzt würden.

Unterstützung für Rostocks Spitzensportler

Für die sportlichen Erfolge haben die Vereine selbst gesorgt – nun ist die Stadt am Zug: Die Bürgerschaft hat mehrheitlich beschlossen, den Spitzensportlern, vor allem den Handballern von Empor und den Seawolves-Basketballern, gute Rahmenbedingungen zu bieten. Da derzeit die Stadthalle die einzige Spielstätte ist, die den Erfordernissen der Ligen genügt, soll beiden Vereinen dort Priorität eingeräumt werden, was die Sicherstellung von Heimspiel-Terminen angeht. Zudem soll es für die Vereine Kostensicherheit geben.

Weil eine weitere Halle für die Spitzensportler dringend notwendig ist, soll noch im Frühjahr ein Bebauungsplan für das Vorhaben am Kesselbornpark vorgelegt und auch der Neu- oder Umbau von Hallen auf die notwendigen Standards geprüft werden.

Ebenfalls beschlossen wurde ein Antrag der CDU, zu prüfen, inwieweit die HanseMesse sportlich genutzt werden kann. „Denn die Kesselborn-Halle hat zwar Priorität 1aPlus in der Stadtverwaltung. Aber selbst, wenn sie fertig ist, haben wir noch ein Kapazitätsproblem“, erklärte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Er konnte nicht verstehen, wieso es in der Bürgerschaft Kritik am Antrag gab. Denn derzeit sei die Stadt – zum Beispiel bei Gesprächen zum Kauf der Ospa-Arena – erpressbar, „weil es heißt, wir haben ja keine Alternativen“. Die Prüfung der Optionen mit der Hansemesse könnte da Abhilfe schaffen.

Von Claudia Labude-Gericke