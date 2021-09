Rostock

Eine durchschnittliche Familie gibt in Rostock mehr als ein Drittel des Einkommens für Mietkosten aus. Das ist deutlich mehr als in vielen anderen Großstädten Deutschlands.

In einer Studie des Online-Immobilienportals Immowelt wurde die Mietbelastung von vier-köpfigen Familien in 79 Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern analysiert. Dabei wurde nach dem Bildungsabschluss der Eltern unterschieden.

Ergebnisse zeigen, dass eine Rostocker Familie, deren Eltern einen anerkannten Berufsabschluss haben, 36,2 Prozent des Nettoeinkommens für Mietkosten ausgibt. Hat keiner der Eltern einen Berufsabschluss, zahlen sie sogar 43 Prozent ihres Einkommens für die Miete. Familien mit akademischem Berufsabschluss geben hingegen nur 26,7 Prozent des Nettoeinkommens fürs Wohnen aus.

Damit liegt Rostock unter den Top 10 der Städte mit der höchsten Mietbelastung für Familien. In Kiel sieht es für Familien im Vergleich besser aus. Hier gibt die durchschnittliche Familie mit anerkanntem Berufsabschluss nur etwas mehr als ein Viertel des Einkommens für Wohnraum aus. Auch in Leipzig ist der Anteil mit 28 Prozent geringer als in Rostock.

Spitzenreiter bei der Mietbelastung sind Berlin und München. Vor allem Familien ohne Berufsabschluss sind hier stark belastet: In der Hauptstadt müssen sie fast die Hälfte des Einkommens für Mietkosten einplanen, in München sind es sogar 55,1 Prozent.

Grundlage für die Berechnungen der Studie sind die monatliche Belastung durch Miet- und Nebenkosten einer Wohnung mit 80 bis 120 Quadratmetern in Relation zum mittleren Haushaltsnettoeinkommen einer vier-köpfigen Familie.

Von Kira Schmidt