Warnemünde

„Mikroalgen sind die spannendsten Organismen auf diesem Planeten“, schwärmt Cynthia Medwed. Die 26-jährige gebürtige Schwerinerin absolvierte an der Universität Rostock den Masterstudiengang Meeresbiologie und hat hier in der Arbeitsgruppe Angewandte Ökologie und Phykologie, also Algenkunde, die Möglichkeit erhalten, sich intensiv mit Mikroalgen und ihren Geheimnissen zu beschäftigen.

Mikroalgen sind mikroskopisch kleine Organismen, die an Land, vor allem in Seen und im Meer vorkommen. „Quasi überall, wo genügend Sonne hinkommt, da sie die zum Leben benötigen“, erklärt die Meeresbiologin. Dort sind sie eine wichtige Nahrungsgrundlage für viele Meeresbewohner wie Fische und kleine Krebse. „Es sind wahre Alleskönner, die so wichtig sind für den Planeten, da sie den größten Anteil an Sauerstoff produzieren“, betont die junge Forscherin.

Trickreich ans Land

Mikroalgen kommen ursprünglich aus dem Meer. Von hier aus gingen sie vor etwa einer halben Milliarde Jahre an Land. Aus ihnen entwickelten sich zu den typischen Landpflanzen, die wir heute kennen. Wie die Mikroalgen allerdings an Land gekommen sind und welche Tricks sie entwickelt haben, um hier mit Stressfaktoren wie UV-Strahlung oder Wetterschwankungen überleben zu können, „da gibt es noch viel Forschungsbedarf“, sagt die Rostocker Meeresbiologin, die genau dieser Frage auf den Grund geht.

Während eines Gastforscheraufenthalts an der Universität Innsbruck hat sie zu diesem Thema ihre Masterarbeit geschrieben und internationale Beachtung erhalten – so wurde die Arbeit in der renommierten Zeitschrift Protoplasma veröffentlicht.

Internationaler Fokus der Uni

„Das ist ein Ritterschlag für eine Master-Absolventin“, sagt Professor Ulf Karsten, Leiter der Abteilung Angewandte Ökologie und Phykologie des Instituts für Biowissenschaften an der Universität Rostock. Er ist stolz auf die Absolventin und ihren wissenschaftlichen Erfolg. Schließlich sorge die Beachtung auch für eine gewisse Reputation der Meeresbiologen in Rostock. Ohnehin sei der Studiengang international ausgelegt.

„Wir ermöglichen vielen Studierenden ihre Masterarbeit an befreundeten nationalen und internationalen Universitäten zu schreiben“, sagt Professor Karsten. Als Beispiele nennt er Neuseeland, Chile, Florida, Niederlande, Irland und Island. „Wir bemühen uns, hochwertige Themen für die Masterarbeiten zu vergeben mit dem Ziel, dass die Ergebnisse in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht werden.“ Das sei eine Grundvoraussetzung für den Beginn einer steilen Karriere, betont der Professor.

Traumthema für die Doktorarbeit

Cynthia Medwed steht als Beispiel dafür. „Das Studium der Meeresbiologie an der Universität Rostock und die außergewöhnlich gute Betreuung in der AG, hat mir die Chance ermöglicht, jetzt in meiner Heimat, an meinem Traumthema zu arbeiten.“ Sie wird ihre Doktorarbeit am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) schreiben und will herausfinden, wie sich die Cyanobakterien, also die ältesten Mikroalgen, im Volksmund Blaualgen genannt, in den letzten Jahrhunderten an ansteigende Temperaturen der Ostsee angepasst haben und wie sie sich mit weiterem Verlauf des Klimawandels in Zukunft verhalten werden.

Von Wolfgang Thiel, Moritz Naumann