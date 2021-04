Warnemünde

Über die Wissenschaft zu mehr Völkerverständigung: Am Dienstag haben Jugendliche aus Neustrelitz Proben am Alten Strom und am Strand von Hohe Düne gesammelt. Damit waren sie nicht alleine, denn parallel waren auch russische Schüler und Schülerinnen am Ostseestrand des Leningrader Oblast auf der Suche nach Plastikmüll am und im Wasser.

Der Workshop hat im Rahmen eines Austauschprogramms des Vereins „Deutsch-Russische-Partnerschaft“ (DRP) stattgefunden. Auch das Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) ist an dem Projekt beteiligt. Neun Schüler und Schülerinnen aus Neustrelitz sind dafür angereist. Mit einem Baggerarm und unter Anleitung des IOW-Schülerbeauftragen Dr. Sven Hille zogen die Schüler zunächst Proben aus dem Alten Strom.

Wo kommt das Plastik her?

„Da haben wir schon große Teile erwischt“, sagt Hille. Doch auch am Strand von Hohe Düne wurde die Delegation fündig. Schnüre, Kippen, Kabelbinder oder auch Plastiklöffel wurden während der mehrstündigen Suchaktion gefunden. „Jetzt nehmen die Schüler die Proben mit nach Hause. Dort werten sie diese aus und kategorisieren sie.

Am Dienstag suchten Schüler aus Neustrelitz im Rahmen eines deutsch-russischen Umweltprojektes nach Spuren von Mikroplastik am Strand von Hohe Düne. Quelle: Sven Hille

Die Frage ist: Was sind die Quellen des Mülls und wie ist dieser dort hin gekommen?“ Dies sei nach erster Sichtung der Funde gar nicht so einfach, denn durch zahlreiche Prozesse werden die großen Plastikteile immer kleiner und die Bestimmung erschwert.

Das Austauschprogramm findet am 27. April seinen Abschluss. In Sankt Petersburg werden die Jugendlichen über Videoschalte ihre Ergebnisse präsentieren und diskutieren. „Trotz aller politischer Querelen sind beide Staaten durch die Ostsee verbunden. Wir müssen die Probleme, die durch das Mikroplastik erzeugt werden, gemeinsam lösen“, betont Sven Hille.

Eine gelungene Abwechslung

Für die Schüler war der Ausflug nach Warnemünde eine gelungene Abwechslung. „Ich habe mich schon seit drei Wochen darauf gefreut“, sagt etwa die 16-Jährige Cora Oppermann. Die Bedingungen waren beinahe optimal. „Es gab zwar ordentlich Wind, aber auch viel Sonne. Die Schüler waren sehr motiviert und haben ordentlich durchgezogen“, sagt Hille.

Von Moritz Naumann