Rostock

Mit einem Lächeln im Gesicht konnten die Angeklagten den Gerichtssaal verlassen. Schließlich waren die fünf Polen einige Minuten zuvor am Rostocker Landgericht wegen versuchter und vollendeter Hehlerei zu milden Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die Bande hatte Ende 2020 in der Hansestadt drei Autos gestohlen und wollte sie ins Nachbarland transferieren.

Die Angeklagten erhielten jeweils zwischen einem und zwei Jahren Bewährungsstrafen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich die fünf zwischen 26 und 37 Jahre alten Polen am 10. Dezember 2020 in Stettin in ein Mietfahrzeug setzten, um nach Rostock mit nur einem Ziel zu fahren: „Die Überführung von drei Pkw auf polnisches Staatsgebiet.“

Beamte schnappten Teil der Bande auf frischer Tat

Unbekannt gebliebene Personen haben im Auftrag der Angeklagten drei Autos (zwei Audis und einen Ford) gestohlen und zur „Abholung“ auf einem Parkplatz in Dierkow bereitgestellt. Mittels des abgefangenen Funksignals und unter Einsatz eines nachprogrammierten Schlüssels entwendeten die Polen schließlich die Fahrzeuge. Allerdings hatten bereits Polizisten die als gestohlen gemeldeten Autos entdeckt und observiert.

So gelang es den Beamten, zumindest ein Teil der Bande auf frischer Tat zu schnappen. Das gemietete „Führungsfahrzeug“ und der Ford befanden sich jedoch schon auf der Autobahn in Richtung Polen. Die inzwischen verständigte Autobahnpolizei nahm die Verfolgung auf, in der Spitze erreichte ein Wagen sogar ein Tempo von über 200 km/h.

Während der Ford-Flüchtige in Sanitz nach einer Zu-Fuß-Flucht festgenommen werden konnte, ereilte den Fahrer des „Führungswagens“ dasselbe Schicksal auf der A 20 dank eines von der Polizei arrangierten künstlichen Staus.

Alle Angeklagten zeigten vor Gericht Reue

Alle Angeklagten zeigten vor Gericht Reue und legten ein Geständnis ab, sicherlich auch deshalb, weil die Kammer ihnen dafür eine Bewährungsstrafe in Aussicht stellte. Zugunsten der Angeklagten sprach, dass sie es als nicht-deutsche Staatsbürger schwerer in der fünfmonatigen Isolationshaft hatten als andere Inhaftierte. Zudem bekamen die Besitzer die gestohlenen Autos zurück und die Fahrzeuge waren nicht „hochpreisig“.

So erhielten zwei Angeklagte jeweils eine einjährige, ein weiterer eine anderthalbjährige und zwei eine zweijährige Haftstrafe. Die Bewährungszeit beträgt zwei beziehungsweise drei Jahre. Der ursprünglich angeklagte schwere Bandendiebstahl war für das Gericht nicht nachzuweisen, lediglich die versuchte beziehungsweise vollendete Hehlerei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Stefan Tretropp