Er hat Anschläge miterlebt, Verwundete betreut und Familien getröstet, deren Söhne nicht aus Afghanistan wieder nach Hause kamen: Michael Reis (54) war seit 2010 Militärpfarrer für jene Soldaten aus MV, die ihren Auslandseinsatz in Afghanistan absolvierten.

„Manche von ihnen waren acht, neun Mal für ein halbes Jahr dort. Einige kamen nicht wieder, andere sind bis heute schwer traumatisiert“, berichtet Reis, der in der Zeit der Einsätze an der Seite der Soldaten stand. Er war am Kampfbataillon in Hagenow eingesetzt, um sich seelsorgerisch um die Truppen zu kümmern. 

„Sogar ich habe es gewusst und ich bin Pfarrer“

Er zeigt sich tief erschüttert von den Ereignissen in Afghanistan: „Es wurden Milliarden Euro dort hineingeschossen, viele Menschen sind gestorben. Es ist ein absoluter Wahnsinn, was davon jetzt geblieben ist. Und wer jetzt sagt, es sei eine Fehleinschätzung der Geheimdienste gewesen und man hätte das nicht kommen sehen, der erzählt einfach Unsinn. Sogar ich habe das gewusst und ich bin Pfarrer. Jeder Politiker, der damit befasst war, wusste das“, sagt der evangelische Pastor.

Er findet drastische Worte für das Geschehene. Ihn ärgere „die Ignoranz und Arroganz mancher Politiker“, die zum Brunnen oder Schule einweihen eingeflogen worden seien, um schöne Fotos zu machen, aber „kein Interesse an diesem Land und seinen Problemen zeigten“. Fast 60 deutsche Soldaten starben im Laufe der Jahre in Afghanistan. In keinem anderen Auslandseinsatz seit der Wende waren es so viele.

Afghanistan-Veteranen stellen sich die Sinnfrage – warum das alles?

Binnen vier Wochen ist 20 Jahre Aufbau- und Ausbildungsarbeit am Hindukusch dahin. Die Talibankämpfer haben Kabul und den Rest des Landes eingenommen – seither befindet sich das Gebiet im Ausnahmezustand. Welchen Sinn hatte also dieser Einsatz, der Menschenleben kostete? „Die Sinnfrage haben die Soldaten immer wieder gestellt. Denn wenn wir uns aus einem Korridor zurückzogen, waren die Taliban sofort wieder da“, betont Reis. Es sei also klar gewesen, dass das passiere, wenn die Nato-Truppen abrücken. Die Taliban hätte gewusst, die Nato bleibe nicht ewig und dann könnten sie zuschlagen.

„Aber dass es so schnell geschieht, hätte ich nicht für möglich gehalten. Da kämpfen ja nicht irgendwelche Bauern, sondern gut ausgebildete Afghanen mit hervorragender Technik“, sagt Reis. Allein für diese Ausbildung der Polizei- und Militärkräfte vor Ort mussten die afghanischen Familien schlimme Verluste ertragen. „Ein Drittel dieser jungen Menschen hat keine zwei, drei Monate überlebt. Das war katastrophal.“

Die Korruption im politischen Raum in dem Land sei sehr groß. Die Clan-Strukturen kompliziert. Viele Menschen seien jetzt auch aus Angst übergelaufen. „Die meisten interessiert es nicht, ob da in Kabul eine Regierung sitzt. Für sie geht es im Alltag um das nackte Überleben.“

Taliban werden Gewaltherrschaft ausüben

Und die Zukunft der Afghanen? Von ihr malt der Militärpfarrer ein eher düsteres Bild. Ihm täten die Menschen wahnsinnig leid, denen man in den letzten Jahren Hoffnung auf eine andere Zukunft gemacht hätte. Frauen, die auf Wahlrecht und Schulbildung hofften. „Das zerfällt jetzt alles zu Staub. Ich denke, die Taliban werden das Kalifat ausrufen und ihre Macht ausbauen. Die Region wird über Jahrzehnte in eine Gewaltherrschaft zurückfallen“, schätzt Reis ein.

Ist mein Sohn umsonst gestorben? Die Frage könnte jetzt auch manche Familie erneut erschüttern, deren Angehörige ihr Leben für den Aufbau in Afghanistan lassen mussten. Der Kühlungsborner Pfarrer selbst hat sie oft gestellt bekommen. „Die Frage ist schwer auszuhalten und nicht zu beantworten. Es tut weh, die Menschen so zu sehen“, sagt Michael Reis.

In diesen Tagen denkt Michael Reis auch oft an die Verwundeten, die sie erfolgreich behandeln und therapieren konnten. Aber auch an einen Mann, der nun für immer blind ist. Und an jene, die den Schmerz danach nicht aushielten und Suizid begingen. „Sie alle haben einen Riesenpreis dafür bezahlt.“ Die Verantwortung sieht Reis in der Politik. Ein Offizier habe einmal zu ihm gesagt: „Es war eine Sünde in dieses Land einzumarschieren und hier einfach wieder rauszumarschieren, ist genau so eine Sünde.“

Michael Reis hat im Mai 2021 seine Tätigkeit für die Bundeswehr in Hagenow beendet und arbeitet nun bei der Bundespolizei in Bad Bramstedt. Dort ist er unter anderem zuständig für die Einsatzkräfte in Frontex-Mission. Gut möglich, dass er bei seiner seelsorgerischen Arbeit für die Grenzmission viele Afghanen wiedersehen wird.

