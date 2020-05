Millionen-Investition: In Rostock entsteht die modernste Notaufnahme des Landes

Rostock

Das größte kommunale Krankenhaus des Landes – ab Herbst 2020 wird es zur Großbaustelle: Die Rostocker Südstadt-Klinik will noch in diesem Jahr mit einem der größten Ausbauprogramme ihrer Geschichte starten. „Wir investieren mehr als 23 Millionen Euro in neue OP-Bereiche, eine neue Küche und eine nagelneue, hochmoderne Notaufnahme für die Rostocker“, sagte Steffen Vollrath, der Direktor des Krankenhauses.

Seit Wochen geht es auch im Südstadt-Krankenhaus deutlich ruhiger zu: Die Corona-Pandemie macht sich auch auf den Fluren und den Stationen der städtischen Klinik bemerkbar. „Auch wir fahren den Betrieb jetzt langsam wieder hoch“, sagt Vollrath. Und dann, wenn sich die Lage normalisiert hat, werde es auch wieder voll im Krankenhaus – vor allem in der Notaufnahme.

Im Durchschnitt alle zehn Minuten wird in der „Südstadt“ ein neuer Notfall aufgenommen. Mehr als 50 000 Fälle sind es pro Jahr. Tendenz – zumindest vor der Krise – stark steigend. Und das, obwohl sich Südstadt- und Uni-Klinik den Notdienst teilen. An den ungeraden Tagen ist die Uni dran, an den geraden die Südstadt.

„Unsere bisherigen Kapazitäten reichen dafür nicht mehr aus. Uns fehlen Behandlungsräume und Raum für Patienten“, so Vollrath. Ein Neubau soll deshalb her. Größer, moderner und mit eigenem Computertomographen für Notfälle ausgestattet. Neue Schockräume wird es geben, eine komplett neue Station für Notfälle.

Spezielle Zimmer für Infizierte

Der Clou: In der neuen Notaufnahme werden zwei Isolationszimmer entstehen. „Die rechnen stark damit, dass die Zahl der Infektionskrankheiten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten steigen wird. Das hatten wir auch schon vor der Corona-Pandemie geplant“, sagt der Klinik-Chef.

Die beiden Infektionszimmer sind eine Reaktion darauf. Patienten können direkt von außen in diese Räume gebracht werden, ohne sie vorher über die kompletten Station und durch die Notaufnahme schieben zu müssen. „Die aktuelle Lage hat uns die Notwendigkeit dafür nochmals vor Augen geführt. Aber wir reden nicht nur über neue Viren, sondern auch über altbekannte Krankheiten, die wieder zum Problem werden. TBC zum Beispiel“, erklärt Vollrath.

Im Erdgeschoss, unterhalb der neuen Notaufnahme, plant er eine komplett neue Küche für das Krankenhaus. 13 Millionen Euro soll der gesamte Bau kosten, acht Millionen davon zahlt das Land. „Wir haben gerade die Förderzusage erhalten.“ Den Baustart plant die Klinik noch für 2020, Eröffnung soll dann in drei Jahren sein.

Steffen Vollrath ist Verwaltungsdirektor des Rostocker Südstadtklinikums. Quelle: OVE ARSCHOLL

Mehr Herzpatienten denn je

Deutlich schneller also als bei dem zweiten großen Bauprojekt, für das ebenfalls noch in diesem Jahr der Startschuss fallen soll. Die Südstadt-Klinik plant den Bau eines neuen Operationstraktes. „In dem wird unter anderem ein großer OP für die Gefäßchirurgie eingerichtet. Ebenfalls voll ausgestattet mit modernster Diagnosetechnik“, so Vollrath. Herzstück aber werden zwei Herzkatheter-Labore. „In denen können wir Stents einsetzen, Herzschrittmacher oder auch Defibrillatoren.“

Denn in der Kardiologie nimmt ebenfalls die Zahl der Eingriffe zu. „Die Menschen werden zum Glück auch in Rostock und Umgebung immer älter. Aber das hat natürlich auch steigende Fallzahlen bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Folge“, sagt der Klinik-Direktor.

Ein Herzkatheter-Labor hat die Südstadt bereits, mit bis zu 5000 Eingriffen pro Jahr. „Wir müssen die Kapazitäten deutlich steigern – sonst bekommen wir Probleme, Notfälle schnell behandeln zu können.“ Für die Klinik aber ist die Therapie am Herzen ein einträgliches Geschäft. „Deshalb investieren wir aus eigenen Mitteln zehn Millionen Euro.“

Der ebenfalls geplante Bau eines neuen Bettenhauses sowie die Modernisierung der Stationen aber muss Vollrath verschieben: Vom Land gibt es frühestens 2022 Fördermittel dafür. „Unsere Stationen sind zu klein und dass sich zwei Zimmer eine Nasszelle teilen, ist nicht mehr zeitgemäß.“

Kommt ein neues Ärztehaus ?

Dafür soll auf dem Gelände der Klinik ein privates Projekt entstehen: Die Südstadt-Klinik hat 4000 Quadratmeter in ihren Gebäuden bisher an Dritte verpachtet, unter anderem Facharztpraxen. Den Platz braucht das Krankenhaus aber selbst. Deshalb soll zwischen Südring, Robert-Koch-Straße und dem Klinik-Parkhaus ein Ärztehaus entstehen.

„Wir wollen das Land verpachten, haben dafür ein Mitspracherecht bei den Mietern“, so Vollrath. Bauherr für das 15-Millionen-Euro-Vorhaben und somit Vermieter für die Praxen soll aber ein privates Unternehmen aus der Orthopädie-Branche in Rostock sein. „Wir brauchen unser Geld für all die anderen Projekte“, sagt der Direktor. Sein Ziel: Das Ärztehaus soll 2023 fertig sein.

Von Andreas Meyer