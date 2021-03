Millionen-Investition für neues Wohnquartier in Rostocks Nordwesten

Rostock

Der Ortsteil Lichtenhagen soll attraktiver werden. Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen und der Segregation von Rostocks Einwohnern vorzubeugen, plant die Wiro ein neues Wohnquartier. An der Möllner Straße, wo aktuell noch eine 2,5 Hektar große Baustelle steht, sollen bald acht Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 318 Wohnungen stehen.

Seit Oktober werden dort Leitungen und Rohre gelegt. Im August starten die Bauarbeiten. Bis 2014 solle hier Wohnraum für Pärchen, Studierende, Senioren, Singles und Familien entstehen, heißt es. Die Gebäude werden vier bis acht Etagen hoch sein und die Wohnungen jeweils zwei bis fünf Zimmer haben – barrierefrei oder barrierearm, durch Fahrstühle etwa, sollen sie ebenfalls werden. Für die angemessene Mobilität der Anwohner ist ein Parkplatz mit 195 Plätzen und eine Ladestation für E-Autos in Planung.

Lesen Sie auch: In Rostock-Lichtenhagen entsteht ein neues Quartier

„Nicht jeder kann in der Innenstadt wohnen“

Ralf Zimlich, Vorsitzender der Wiro-Geschäftsführung, sieht in Lichtenhagen einen „sehr lebenswerten Stadtteil“. Er verstehe zwar, dass es viele Einwohner in die Stadtmitte zieht, betont aber: „Nicht jeder kann in der Innenstadt wohnen – Das ist technisch nicht möglich. Deshalb haben wir eine Verpflichtung, das Leben auch in andere Gegenden lebenswert zu gestalten.“ Mit Kino, Boulevard und guten Verkehrsanbindungen, lohne es sich, in Lichtenhagen zu wohnen, meint der Geschäftsführer.

Ralf Mucha, Bürgerschaftsmitglied und Ortsbeiratsvorsitzender in Lichtenhagen, betont die Vorteile des Ortsteils. „Wir haben die Nähe zur Ostsee und es ist auch eine sehr ruhige Wohngegend.“ Für Familien seien die geschlossenen Innenhöfe vieler Wohnblöcke ein Vorteil, sagt er. „Da kann man Kinder spielen lassen, ohne Gefahr zu laufen, dass da plötzlich Autos langfahren.“

Im Oktober begannen die Erschließungsarbeiten für die neuen Behausungen in der Möllner Straße. Aktuell werden dort Rohre und Leitungen verlegt. Quelle: Anh Tran

Bezahlbarer Wohnraum in angespanntem Wohnungsmarkt

Die Gesamtkosten des Bauprojektes betragen rund 69,5 Millionen Euro. Gefördert wird das Vorhaben unter anderem durch das Förderprogramm „Wohnungsbau Sozial“. Mit diesem will das Land Anreize für Wohnungsunternehmen und private Investoren setzen, bezahlbaren Wohnraum in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt zu schaffen. Zuschüsse können hier bis zu 850 Euro je Quadratmeter Wohnfläche betragen.

Lesen Sie auch: Das plant die Wiro in diesem Jahr

Christian Pegel, Minister für Energie, Digitalisierung und Infrastruktur, überreichte am Mittwoch den Förderbescheid in Höhe von zwei Millionen Euro an die Wiro. Das neue Wohnquartier, das in der Preisklasse ein wenig über dem umliegenden Durchschnitt liegen wird, solle soziale Durchmischung fördern. „Ein Stadtteil lebt davon, dass möglichst viele verschiedene Menschen zusammenkommen.“ Der Minister weiter: „Wir brauchen also gemischte Stadtteile – von der sozialen Herkunft, von den Arbeitseinkünften und von den Altersgruppen her.“

Von Anh Tran