Millionengeschäft: So will ein Investor Markgrafenheide entwickeln

Markgrafenheide

Das Zentrum von Markgrafenheide verändert sich zusehends: Neben dem Netto-Markt sollen drei neue Wohnhäuser und Geschäfte entstehen und die Wiro plant, einige der alten Kasernengebäude in der Albin-Köbis-Straße neu zu bauen. Die Kehrseite der Medaille: „Es herrscht Leerstand, zahlreiche Straßen sind marode und es fehlt an Gehwegen für Rentner und junge Familien“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende Henry Klützke.

Bereits in der vergangenen Woche wurden auf dem Gelände neben dem Netto-Markt im Zentrum von Markgrafenheide zahlreiche Bäume gefällt – eine Trauerweide, 18 Eichen, drei Birken, zwei Hybrid-Pappeln, vier Ahornbäume, zwei Linden und zwei Kastanien, wie aus einem Ortsamtsbericht hervorgeht.

Mit 18 Millionen Euro: Investor will Markgrafenheide entwickeln

Diese Fällungen sind Teil vorgezogener Erschließungsarbeiten. Denn künftig sollen hier drei Häuser mit 38 Eigentumswohnungen und bis zu vier Geschäften entstehen – in Verantwortung von der H&T-Wohnimmobilien GmbH. Zwar gebe es dafür noch keine Baugenehmigung, „aber damit rechne ich Ende März. Die Baumfällungen sind in Absprache mit der Stadt schon realisiert worden, da nur bis 28. Februar gefällt werden darf“, sagt Investor Mathias Herrmann. Dafür seien laut Ortsamtsbericht 40 Ausgleichspflanzungen geplant.

„Ich investiere insgesamt 18 Millionen Euro in Markgrafenheide“, sagt Herrmann, der den Ortsteil sowohl für Touristen als auch für Einheimische entwickeln will. Bereits die drei neuen Wohngebäude hinter dem Netto wurden durch seine Firma geplant, finanziert und umgesetzt – samt Straßensanierung und Gehwegebau. „Der Abschnitt ist wirklich ein Gewinn für das Zentrum von Markgrafenheide“, sagt Henry Klützke.

Dringend benötigte Gewerbe

Vor allem von den zusätzlichen Geschäften verspricht sich der Ortsbeiratsvorsitzende neue Impulse für den Ort. „Das Durchschnittsalter unserer Anwohner liegt bei über 65. Wir brauchen eine Apotheke und eine DHL-Packstation.“ Auch Hermann ist überzeugt, dass Markgrafenheide noch Bedarf an zusätzlichen Geschäften hat: „Ich hoffe da auf weitere Ideen aus dem Ortsbeirat, dem ich das Projekt in der nächsten Sitzung vorstellen werde.“

Was Klützke Sorgen bereitet, sind fehlende Gehwege rund um die unsanierten Kasernengebäude – sowohl in der Albin-Köbis-Straße neben dem Hotel Susewind als auch in den Bereichen zwischen der Albin-Köbis-Straße 6 und dem Hotel Godewind.

Marode Straßen und Leerstand

„Die älteren Herrschaften, die auf Gehhilfen angewiesen sind, und Familien mit Kinderwagen müssen regelmäßig auf der Straße gehen und auf das unebene Grün ausweichen, wenn ein Auto vorbeifährt“, sagt Klützke. Darüber hinaus sei der Zustand der Straßen sehr schlecht. „Wenn man nicht weiß, wo sich hier die Schlaglöcher befinden, wird das schnell zur Gefahr.“

Ein weiterer Knackpunkt: Viele der in den 1930er Jahren entstandenen Backstein-Kasernen befinden sich in einem schlechten Zustand, was Klützke auch auf den großen Leerstand in den Häusern zurückführt: „Die werden nicht geheizt und nicht gepflegt. Ich weiß von einigen Mietern, dass die Häuser dadurch bereits feucht sind.“

Geringe Nachfrage und Neubauaktivitäten

Carsten Kleen, Pressesprecher der Wiro, bestätigt: „Aktuell stehen 40 von 132 Wohnungen leer“. Der Grund: Einerseits sei die Nachfrage in Markgrafenheide gering, andererseits vermiete man viele Wohnungen nicht mehr, um Neubauten zu ermöglichen.

Dabei konzentriere man sich vor allem auf die Komplexe der Albin-Köbis-Straße 6 bis 11. „Wir gehen von Objekt zu Objekt vor und entscheiden immer wieder neu. Denn jede Investition muss sich wirtschaftlich rechnen“, sagt Kleen.

Kooperation mit dem Marinestützpunkt?

In den Gebäuden der Albin-Köbis-Straße 1-5 plane man hingegen Renovierungsmaßnahmen, bevor man neu vermiete. „Konkret gibt es hierzu Gespräche mit der Marine, da der Stützpunkt Hohe Düne in den kommenden Jahren weiter ausgebaut wird. Wir haben gerade eine möblierte Musterwohnung hergerichtet. Das Interesse bei den Soldaten bleibt abzuwarten.“

Ende März wolle man erst einmal einen Bauantrag für die Albin-Köbis-Straße 6 stellen. Das Gebäude soll abgerissen und im ersten Quartal 2021 neu gebaut werden. „Wir haben die entsprechenden Vereinbarungen mit den Mietern aus der Nummer 6 getroffen, die dann in das Haus Nummer 8 umziehen“, sagt Kleen. Hier baut die Wiro bereits – im Spätherbst dieses Jahres soll die Albin-Köbis-Straße 8 für Mieter einzugsbereit sein.

Von Moritz Naumann