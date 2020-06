Millionenverluste durch Corona: Rostocker Straßenbahn AG kehrt jetzt zum Normalbetrieb zurück

Rostock

Die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) rechnet bis zum Jahresende mit einem coronabedingten Einnahmeverlust von rund sechs Millionen Euro. „Diese grobe Schätzung haben wir der Hansestadt Rostock mitgeteilt“, sagt Jan Bleis, Vorstand der RSAG. „Letzten Endes wird das die Hansestadt tragen müssen, wir haben ja einen Dienstleistungsauftrag.“ Der Vorstand hofft jedoch, dass ein Rettungsschirm von Bund und Land die Verluste auffangen kann. „Wir wollen keine coronabedingten Fahrpreiserhöhungen.“

In den ersten vier Wochen des Lockdowns habe die RSAG bereits einen Einnahmeverlust von 1,2 Millionen Euro verzeichnet. „In den vergangenen Wochen haben wir rund 80 Prozent, seit Mai rund 90 Prozent des geplanten Fahrplanangebots aufrechterhalten. Zwischenzeitlich waren aber nur 30 Prozent der Fahrgäste unterwegs“, sagt Bleis. Der tatsächliche Verlust werde davon abhängen, wie schnell und wie intensiv die Fahrgäste Straßenbahnen und Busse in Rostock wieder nutzen werden.

Wieder 67 Prozent der Fahrgäste

Die Corona-Krise hat das Mobilitätsverhalten der Rostocker verändert, bestätigt Holger Matthäus, Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau. „Normalerweise sagt man, dass Rostocker etwa vier Wege am Tag haben. Während des Lockdowns waren es zwei.“ Es seien etwa ein Drittel weniger Autofahrer unterwegs gewesen, dafür aber ein Drittel mehr Fahrradfahrer.

Auch der Nahverkehr habe erheblich weniger Fahrgäste gehabt. Nach den Streiks Anfang 2020 konnte die Rostocker Straßenbahn AG bis Anfang März wieder an das Ergebnis des vierten Quartals 2019 anknüpfen – etwa 140 000 Fahrgäste nutzen täglich das Angebot. „Mit dem Lockdown am 16. März sind mit dem öffentlichen Leben auch die Fahrgastzahlen massiv eingebrochen“, so Bleis. „Zunächst bis auf 46 Prozent des normalen Verkehrsaufkommens, dann kam der Tiefpunkt mit 31 Prozent Ende März.“ Die RSAG hat reagiert und den Fahrplan an die geringe Auslastung – aber auch aufgrund von Ausfällen beim Personal – angepasst.

„Danach ging es Woche für Woche aufwärts“, sagt Bleis. „In der vergangenen Woche waren wir wieder bei 67 Prozent der normalen Fahrgastzahl.“ Mit Beginn der ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist auch die Zahl der Busse und Bahnen kontinuierlich gestiegen.

Fahrplan Ab dem 22. Juni bis zum 4. Oktober 2020 fährt die Linie X41 nach Sommerfahrplan. Der Expressbus fährt an den Wochenenden zwischen 11 und 19 Uhr stündlich zwischen Dierkow und Lütten Klein. Es besteht direkter S-Bahn-Anschluss in Lütten Klein. So gelangt man von Dierkow innerhalb kürzester Zeit nach Warnemünde. Auch die Buslinie 39 bedient ab Ferienbeginn wieder die gesamte Strecke und ist somit auch auf dem Abschnitt Markt Reutershagen bis Hauptbahnhof Süd im Einsatz. Die Linie 34 ist ausschließlich als Abruf-Linien-Taxi nur nach vorheriger Anmeldung unterwegs. Auch die Fähre Gehlsdorf nimmt ihren Wochenendbetrieb wieder auf.

Auf der einen Seite sei diese Steigerung sehr erfreulich, jedoch fehle immer noch ein Drittel der Fahrgäste. „Und somit auch die Erlöse“, sagt er. „Das wird für uns ein ganz schwieriges Jahr und eine Herausforderung, wieder an die 100 Prozent zu kommen.“

Stammkunden halten die Treue

Stammkunden – etwa Inhaber von Zeit- oder Monatskarten oder Jobtickets – haben dem Unternehmen auch in der Krise die Treue gehalten, die Zahl der Abos sei relativ stabil geblieben. „Das Kündigungsverhalten war deutlich geringer als in anderen Großstädten“, sagt Bleis. Normalerweise gebe es monatlich etwa 100 Kündigungen und etwas mehr als 100 neue Abonnenten. Nun hätte es weniger Neukunden geben und etwa 42 Prozent mehr Kündigungen als gewöhnlich. „Wir sind relativ glimpflich davongekommen.“

Die größten Schwankungen gibt es nach Angaben der RSAG bei den Gelegenheitskunden – den Käufern von Einzel- und Tageskarten, die spontan die Bahn nutzen. Dort habe es Einbrüche bis auf 17 Prozent der normalen Auslastung gegeben. „Das Pfingstwochenende, das auch wieder touristisch stattfinden konnte, hat uns da aber wieder einen Anstieg auf 78 Prozent gebracht“, erklärt Bleis. „Wenn die Anlässe wieder da sind, wird der Nahverkehr auch wieder genutzt.“

Ab 22. Juni wieder volles Angebot

Daher soll nun zum 22. Juni der Corona-Pandemie-Sonderfahrplan enden. Pünktlich zu den Sommerferien wird die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) den Normalfahrplan für Straßenbahnen, Busse sowie Fähren wiederaufnehmen und nach dem regulären Ferienfahrplan fahren. „Die Straßenbahnen sollen ab dem 22. Juni tagsüber wieder im Zehn-Minuten-Takt fahren. Im Vorabendverkehr von 18 bis 20.30 Uhr wollen wir die Bahnen wieder im 15-Minuten-Takt fahren lassen, um auch dem steigenden Freizeitverkehr Rechnung zu tragen. Schließlich haben Freizeiteinrichtungen und Restaurants wieder auf“, sagt Andrej Kirschbaum von der Angebotsplanung.

Die Stadtteile Brinckmansdorf und Gehlsdorf, die besonders hart von den Einschränkungen betroffen waren, sollen auch wieder häufiger in die Stadt kommen – Busse sollen nicht mehr alle 30, sondern mindestens alle 20 Minuten fahren. Auch die Linie 39 soll wieder auf der gesamten Strecke unterwegs sein.

Einschränkungen wird es weiterhin im Nachtverkehr geben. „Die Diskotheken und Bars haben ja noch geschlossen“, erklärt Kirschbaum. „Daher fahren wir zu der Zeit weiterhin nur alle 60 Minuten.“ Außerdem führen Bauarbeiten in der Rosa-Luxemburg-Straße zu geplanten Änderungen der Linienführung.

Von Katharina Ahlers