Mit seinen Geräten zur Zellanalyse und Blutuntersuchung gilt die Teterower Biotechnologie-Firma Miltenyi Biotec als Weltmarkführer in der Zellforschung und -therapie. Seit Tagen aber hat das Unternehmen Probleme mit seiner gesamten Computertechnik. Insidern zufolge soll es dadurch zu massiven Einschränkungen bei der Produktion gekommen sein. Auch von einem möglichen Hacker-Angriff auf die Firma ist die Rede.

Nicht nur Standort in Teterow betroffen

Nach OZ-Informationen soll in der Nacht des vergangenen Mittwochs eine Malware – eine Software, die in Computersysteme eindringen und dort Schäden verursachen kann – in das System des Unternehmens gelangt sein. Das lässt sich unter anderem einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter entnehmen. Betroffen sei nicht nur der Standort Teterow, sondern auch der Hauptsitz in Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen.

Wie es soweit kommen konnte und wann die Systeme wieder vollständig hochgefahren werden können, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Störung einer zentralen Hardware-Komponente

Das Unternehmen selbst bestätigt den Malware-Angriff nicht. Auf der Internetseite der Firma heißt es dazu lediglich: „Aufgrund einer schwerwiegenden Störung unserer globalen IT Systeme, sind wir derzeit nicht per Telefon oder Email zu erreichen.“ Der Fehler sei bereits identifiziert und werde schnellstmöglich behoben.

Um was für einen Fehler es sich handeln soll, teilt Unternehmenssprecher Holger Bülow auf Anfrage mit: „Wir haben vor ein paar Tagen eine Störung in einer zentralen Hardware-Komponente gefunden, was wiederum Auswirkungen auf mehrere Bereiche hatte.“ Kurzfristig sei auch das System für die Gehaltszahlungen betroffen gewesen. „Dies konnte aber bereits behoben werden“, versichert der Sprecher.

