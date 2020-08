Großevent in Corona-Pause - Mini-Hanse-Sail in Rostock eröffnet: Das war am Donnerstag im Stadthafen los

Der 6. August war in vielen Kalendern bereist fest markiert – als Eröffnungstag der Hanse Sail 2020. Weil die maritime Großveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie ins nächste Jahr verschoben werden musste, haben sich die Organisatoren ein paar Überraschungen als Ersatz einfallen lassen.