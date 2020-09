Bützow

Blaue, grüne und gelbe Fachwerkhäuser reihen sich aneinander. Die Fenster werden umrahmt von ebenso bunten Fensterläden. Die engen Gassen sind mit Kopfsteinpflaster bedeckt. Ringsherum werfen hohe Bäume einen Schatten auf die Stadt. Zwei Frauen kratzen das Moos aus den Fugen zwischen den Dachziegeln eines der Häuser. Aber sie stehen nicht etwa auf dem Dach oder einer Leiter. Nein, sie können entspannt auf dem Boden stehend arbeiten. Denn das Dach ist gerade mal hüfthoch. Die beiden befinden sich auch nicht in der Welt von Gulliver im Land der Zwerge, sondern in der Miniaturstadt Bützow. Am Donnerstag feierte der Freizeit- und Familienpark Jubiläum.

Sichtlich emotional begrüßte Birgit Czarschka die 75 geladenen Gäste zur Feier des doppelten Geburtstags: 25 Jahre Miniaturstadt Bützow und 15 Jahre Förderverein. Sie ist ein Urgestein des Projekts und seit dessen Gründung 2005 Vorsitzende des Fördervereins Miniaturstadt.

Bützow in Mini: Die Besonderheit ist, dass der gesamte Stadtkern abgebildet wird und nicht lediglich besondere Gebäude. Quelle: Frank Söllner

Bützow im Maßstab 1:10

Die Idee für die Miniaturstadt entstand Anfang der Neunziger. 1994 lag die Arbeitslosenquote der Stadt bei 17,6 Prozent. Im selben Jahr reiste der damalige Bürgermeister Lothar Stroppe nach Fredericia in Dänemark und entdeckte dort die Miniaturversion. Ehrenamtler und Arbeitslose waren für den Bau und den Erhalt zuständig.

Diese Möglichkeit wollte er auch den Arbeitslosen in seiner Stadt geben. Nach ersten Planungen rekonstruierten rund 20 von ihnen bis 1998 auf dem idyllischen Parkgelände 21 Häuser aus Bützow. „Das Besondere an unserer Miniaturstadt ist, dass wir den gesamten Stadtkern nachbauen und nicht nur besondere Werke“, sagt Czarschka, die auch Geschäftsführerin der für das Projekt verantwortlichen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (BQM) Bützow ist.

So sieht man bei der Besichtigung den historischen Stadtkern, wie er im 19. Jahrhundert aussah – nur eben im Maßstab 1:10. Häuser, Wallanlagen, Straßenzüge und Gewässer werden hier originalgetreu nachgestellt. Allein die Stiftskirche sticht hervor: Der Turm ragt über die Stadt und ist immerhin 7,4 Meter hoch. Die gesamte Anlage ist detailreich gestaltet. Besucher können bei einen kleinen Schaufensterbummel sogar winzige Ringe, ein Porzellan-Service und Nähgarn begutachten.

Quelle: Frank Söllner

Sinnvolle Beschäftigung für Langzeitarbeitslose

Die Attraktion trägt nicht nur etwas zum Kulturwert der Stadt bei, sondern stärkt auch die Gemeinschaft. „Wir wollten langfristige und sinnvolle Beschäftigung für die Menschen schaffen“, sagt Czarschka. Die meisten Arbeitslosen sind heute über den Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder einen Ein-Euro-Job angestellt. Knapp 30 Mitarbeiter konnten über die Miniaturstadt zurück in eine reguläre Arbeit gebracht werden.

Susanne Dabbert ist eine der beiden Frauen, die das Moos vom Dach des Hauses entfernen. Auch sie hat die Miniaturstadt von Anfang an begleitet. Früher arbeitete sie als Facharbeiterin für Eisenbahn- und Transporttechnik, doch nach der Wende verlor sie ihren Job. „Es macht einfach Spaß. Wir sind draußen und lachen ganz viel“, erzählt die 55-Jährige strahlend.

Miniaturstadt will noch mehr bieten

Unterkriegen lässt sich hier niemand. Trotz finanzieller Sorgen schmiedet der Verein Pläne, wie die Anlage attraktiver gestaltet werden kann. Dazu dient besonders das 2019 eröffnete Walddorf – in Originalgröße. Ein paar Meter hinter der Miniaturstadt stehen mehrere Holzhütten, in denen auch übernachtet werden kann. Einige Schulen haben hier für nächstes Jahr bereits gebucht. Generell soll dort aber noch viel mehr stattfinden. Schulen können das Walddorf für Exkursionen oder Unterricht nutzen.

Es gibt immer was zu tun. Hier arbeitet Mitarbeiter Bodo Koschmider am Kaufmannshaus Hellwig in der Langenstraße. Quelle: Frank Söllner

Emotionale Rede: Spenden notwendig für Verein

Zum Ende der Rede von Brigit Czarschka wird es noch einmal emotional. Sie erzählt von dem Anruf einer Rentnerin aus Bützow, die regelmäßig Gast auf Veranstaltungen in der Miniaturstadt ist. „Sie sagte mir, dass sie die Events vermisst und gerne spenden würde“, so Czarschka. 500 Euro hat die Frau auf das Konto des Fördervereins überwiesen.

Spenden sind überlebensnotwendig für den Verein. Rund 80 Prozent entsprechen inzwischen dieser Einnahmequelle. „Ich kenne die Frau und weiß, dass ihr das Geld nicht vom Himmel in die Hände fällt. Da werden die Augen schon mal feucht“, sagt die Vorsitzende, während sie eine Träne aus ihrem Augenwinkel wischt.

Von Chantal Ranke