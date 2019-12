Bützow

Während die Handwerker die letzten Arbeiten am ersten Bauabschnitt der neuen Park- und Ride-Anlage am Bahnhof Bützow verrichten, überbringt Infrastrukturminister Christian Pegel dem Bürgermeister der Stadt den dringend erwarteten Förderbescheid von rund einer Million Euro. Die Gelder stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Mecklenburg-Vorpommern. „Insgesamt verbauen wir hier 1,4 Millionen Euro“, informiert Stadtoberhaupt Christian Grüschow. 83 Lang- und 15 Kurzzeitparkplätze entstehen, außerdem drei Bushaltestellen. „Die sind barrierefrei an den Bahnsteig angebunden, das ist uns wichtig“, sagt Grüschow.

Bahnstation von Pendlern gut genutzt

Das gesamte Areal am Bahnhof soll zu einem Verkehrsknoten umgestaltet und der Umstieg von Auto, Bus und Fahrrad auf die Bahn verbessert werden. „ Bützow war immer schon ein Pendlerbahnhof“, erklärt Grüschow, der sich von der Bahn noch eine Stundentaktung der Züge nach Rostock wünscht. „Derzeit halten hier drei wichtige Linien“, sagt Dirk Beyer vom Bahnhofsmanagement der Deutschen Bahn. Die Hauptachse Richtung Hamburg führe über Bützow, außerdem die Regionalverbindungen Rostock – Hamburg und Lübeck – Stettin. Beyer informiert, dass im nächsten Jahr mit dem Neubau einer Unterführung am Bahnhof begonnen werde. „Mit zwei Aufzügen“, kündigt er an, für eine bessere Barrierefreiheit auf dem gesamten Bahnhof.

Mit den Arbeiten am Park- und Ride-Platz wurde im Juni begonnen. Am 20. Dezember wird der erste Abschnitt nun übergeben. Geplant sind auf dem Gelände noch zwei Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge. Der zweite Bauabschnitt startet 2021. Dann werden eine Abstellanlage für 60 Fahrräder, ein weiterer Zugang zum Bahnsteig 1 sowie ein kleiner Spielplatz zur Überbrückung der Wartezeiten errichtet. „Der Ausbau der Park- und Ride-Anlage und des Busbahnhofes an dieser Stelle ist ein wichtiges Projekt im Verkehrskonzept und in der Nahverkehrsplanung des Landkreises“, betont Landrat Sebastian Constien.

Poppe Gerken hat „Milliönchen“ in Umbau gesteckt

„Die Attraktivität des Bahnhofs steigt“, freut sich auch Poppe Gerken über die neuen Parkmöglichkeiten. Der 60-Jährige hat das Gebäude 2014 von der Deutschen Bahn gekauft und seitdem viel Arbeit und „einige Milliönchen“ in den Bahnhof samt Umfeld gesteckt. „Ohne einen Cent Förderung, Herr Minister“, betont Gerken. Vor 28 Jahren ist der Landwirt aus Ostfriesland nach Zepelin bei Bützow gekommen. „Hier habe ich die LPG Vorwärts übernommen“, erinnert er sich. Schon bei seinem ersten Besuch habe er sich in Mecklenburg, Zepelin und den Bützower Bahnhof verguckt. „Ich liebe Züge“, sagt Gerken und lacht. Als er in seinen eigenen Reihen keinen Nachfolger für seinen Agrarbetrieb ausmachen konnte, habe er die Landwirtschaft an einen bayrischen Jungbauern verkauft. Seitdem steckt der umtriebige Unternehmer sein Geld in einen Erlebnispark „ Poppes Ranch“ mit Übernachtungsmöglichkeiten, Partylocation und 20 Campingplätzen.

Und in den Bützower Bahnhof, den er zunächst gründlich entkernt hat. „Hier waren mehrere Wohnungen drin, zusammengestückelte Buden“, erzählt Gerken, der den alten Baukörper inzwischen wieder hergestellt hat. „Das ist ja ein echtes Schätzchen“, staunt Minister Pegel und blickt zur sanierten Holzdecke. „Hier war die Mitropa drin“, sagt Gerken. „Sehen Sie die kleinen Tröpfchen am Holz? Hier wurde gut drin geraucht und das sind die konservierten Überreste.“ Wegmachen oder lassen, das sei die Frage. „Aber irgendwie gehören sie ja in die alte Mitropa“, findet Gerken.

Der Traum vom Pub in der ehemaligen Mitropa

Rund 2000 Quadratmeter an Gastronomiefläche stünden zur Verfügung für Küche, Essenraum, Kneipe. „Aus der Mitropa würde ich gern einen Irish Pub machen“, sagt Gerken, „das wäre mein Traum.“ In der oberen Etage könne er sich Wohnungen und Hotelbetrieb vorstellen. Der weihnachtlich geschmückte Bahnhof ist groß: 65 Meter lang, 15 Meter breit. Da ist noch viel Platz für kleine Geschäfte, Friseur vielleicht. Gerken ist auf Ideen-Suche. Das Vorhaben brauche seine Zeit. Doch vom Erfolg sei er überzeugt, denn „der Bahnhof gewinnt wieder an Fahrt, viele Züge halten hier, viele Fahrgäste steigen ein und aus“, so Gerken. Minister Pegel ist begeistert: „Der Bahnhof bekommt hier ein zweites Leben und wird zu einer guten Visitenkarte für die Stadt.“

Das Nachbarhaus, eine früherer Wohntrakt für das Bahnhofspersonal, hat der Investor bereits hergerichtet. Hier sind zwei Wohnungen entstanden. Bürgermeister Grüschow ist froh über das Engagement des Mannes aus Zepelin. „Ohne ihn wäre das alles nicht möglich. Wir konnten unkompliziert mit ihm Flächen tauschen, um den Parkplatz fertigzustellen und freuen uns, wenn dem Bahnhof wieder Leben eingehaucht wird.“

Von Doris Deutsch