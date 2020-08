Rostock

Mit einem verschmitzten Lächeln steht Miss Allie am Sonntagabend selbstbewusst auf der Bühne des Rostocker Klostergartens und singt von sexy Schrebergärtnern, wie aus Scheiße gold werden kann und wie Dieter von der guten Fee bestraft wird, weil er die Frauen nicht respektiert. Ihre Texte sind frech, witzig und ein bisschen anstößig, was auf den ersten Blick gar nicht zu der kleinen Singer-Songwriterin aus Lüneburg passt.

Die 220 Zuschauer hängen an ihren Lippen und machen begeistert alle „ Mitmachstellen“, wie Miss Allie sie nennt, mit. Da wird gemeinsam gesungen, gepfiffen und „Ich bin wieder single, yeah“ gebrüllt. Auch zwischen den Songs nimmt die Sängerin viel Kontakt zu ihrem Publikum auf, macht Quatsch und erzählt ihre eigene Geschichte: Wie sie drei Jahre in Australien lebte, anfing Musik zu machen und im Irish Pub in Lüneburg ihre ersten Gigs hatte.

Anzeige

Von Proleten und Papiertütenkackimperien

In ihrem ersten deutschen Song „Schweinesteak Medium“ beschreibt sie auf humorvolle Weise den Wunsch wieder von ihrem Freund gesehen und begehrt zu werden – „Ich wünschte ich wär’ sein Computer, den fässt er jeden Tag an“ oder „Wenigstens wär ich gern ein halbes Glas Bier, denn das lässt er niemals zurück.“ – Das Lied hat sie damals auf deutsch geschrieben, damit ihr australischer Freund den Text nicht versteht.

Weitere OZ+ Artikel

Doch nicht nur über Proleten, Papiertütenkackimperien, Regeltagebücher und ihre „Ärgertherapie“ kann Miss Allie singen. Auch aus empfindsamen Themen wie den Tod eines geliebten Menschen macht die Songwriterin Musik, die trotz anderer Stimmung ganz nach Miss Allie klingen. „Dein Lied“ hat sie für eine Freundin geschrieben und mit viel Gefühl gesungen. Auch bei politischen Themen und psychischen Krankheiten nimmt die Lüneburgerin kein Blatt vor den Mund, sondern scheint trotz all dem Witz zwischendurch zu sagen, was sie wichtig findet und bewegt.

In der Zugabe dann doch: Dieter

Obwohl am Sonntag zu spüren war, dass der Sommer bald vorbei ist und die kalte Jahreszeit beginnt, hat Miss Allie es mit vielen Songs geschafft die Zuschauer zum Lachen zu bringen, zu wärmen und zu bewegen. Mit Songs von ihrem neusten Album „Aus Scheiße wird gold“ (2019) und ein paar Liedern vom ersten „Mein Herz und die Toilette“ (2018) schafft sie es über alle möglichen alltäglichen Themen, die einem im Leben begegnen oder komische erfundenen Situationen zu singen.

Zur Galerie „Kleine Singer-Songwriterin mit Herz“: So nennt sich Miss Allie selbst. Bei ihrem Auftritt im Klostergarten Rostock hat sie sich in die Herzen der Zuschauer gespielt: Die witzigen, ironischen Texte kommen beim Publikum besonders gut an.

Erst in der Zugabe hat die Sängerin den vom Publikum lang ersehnten Song „Dieter – Das Regeltagebuch“ gespielt – und noch einen ganz neuen Song: „Wenn ich neue Songs auf der Bühne spiele, bin ich immer besonders aufgeregt“, verrät die Musikerin über ihr persönliches Lied „Immer wieder fallen“ in dem es um ein Auf und Ab im Leben geht. Doch gerade Zeilen wie „Ich hab versucht zu bleiben, die Stimmung zu halten, es mir zu beweisen“ lassen vermuten, dass es auch um die Fähigkeit geht Beziehungen zu haben und zu halten.

Miss Allies Stimme: Mal grob, mal mädchenhaft

Mit ihrer Stimme erweckt sie die verschiedenen Figuren ihrer Songs zum Leben. So versucht sie Dieter und den Schlosser aus dem Irish Pub mit einer möglichst männlichen, groben Stimme zu imitieren, die Fee ganz sanft zu hauchen – doch meist klingt ihre Stimme mädchenhaft und weich.

Als Gitarrenbegleitung nutzt sie oft ein kräftiges Strumming, ein rhythmisches Anschlagen, der Saiten und je nach Stimmung des Liedes auch mal ein sanftes Fingerpicking (Zupftechnik, bei der einzelne Saiten gezupft werden). Auch ohne Band klingen die Songs der Musikerin durch ihr gefühlvolles Gitarrenspiel und ihre eigene Stimme dynamisch und abwechslungsreich. Wer sich einen lustigen, bewegenden und musikalischen Abend mit viel Interaktion erhofft hat, ging mit Sicherheit begeistert nach Hause.

Von Nora Reinhardt