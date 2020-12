Miss Germany 2021: Diese Frau aus MV darf im Finale um den Titel kämpfen

Rostock

16 Schönheiten aus ganz Deutschland dürfen weiterhin vom Titel „ Miss Germany 2021“ träumen. Die Miss Germany Corporation hat nun mitgeteilt, welche Frauen ihr jeweiliges Bundesland im Finale vertreten dürfen.

Für Mecklenburg-Vorpommern wird Lilian Franz (20) in der Endrunde um die Miss-Krone kämpfen. Eine Fachjury aus Casting- und Social Media-Experten sowie Redakteuren hat entschieden, dass die Lehramtsstudentin aus Rostock ins Miss Germany-Finale am 27. Februar 2021 in der Europa-Park Arena in Rust einzieht. Lilian Franz setzte sich damit gegen Anna-Lena Fischer (21, ebenfalls aus Rostock) durch und löst nun die amtierende „Miss Mecklenburg-Vorpommern“ Diana Herdt aus Wismar ab.

Finalistinnen fahren ins Personality-Camp

Bevor sich Lilian Franz bei der finalen Gala auf der Bühne vor der Jury beweisen darf, geht es für sie ins sogenannte Personality Camp: Vom 11. bis 26. Februar wird sie zusammen mit den anderen 15 Missen im Europa-Park auf das Finale vorbereitet. Um sich den Titel zu sichern, müssen die Frauen mit innerer und äußerer Schönheit glänzen: Statt Traumkörper und hübscher Gesichter stellt die Miss Germany Corporation die Persönlichkeiten der Kandidatinnen im Mittelpunkt des Wettbewerbs. Das Motto: „Empowering Authentic Women“ – authentische Frauen stärken.

Starke Persönlichkeiten sollen auch entscheiden, ob Lilian Franz den Titel „ Miss Germany 2021“ verdient: Beim Finale werden Lara Gonschorowski (Chefredakteurin der deutschen Cosmopolitan), Riccardo Simonetti (Entertainer & Autor), Zeina Nassar (Boxerin & Feministin), Dagmar Wöhrl („Höhle der Löwen“-Investorin, ehemalige Bundestagsabgeordnete & Miss Germany 1977), und Karo Kauer (Gründerin & Content Creator) in der Jury sitzen.

