Miss Germany 2021: Sina-Laureen (28) aus MV steht kurz vor dem Halbfinale

Sievershagen

Jetzt ist das Halbfinale schon ganz nah: Sina-Laureen Lange aus Sievershagen (Kreis Rostock) hat es noch eine Runde weiter bei der Miss-Germany-Wahl 2021 geschafft. Mit ihrem Charakter konnte die 28-Jährige eine Fachjury überzeugen, sodass sie nun in der Top 40 des bundesweiten Wettbewerbes ist. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 12 000 Frauen auf diesen Titel beworben. Bis in die Top 160 hatten es immerhin vier Frauen aus MV geschafft.

Die nächste Herausforderung, die sich Sina-Laureen nun stellen muss, ist die sogenannte Content Experience: Am letzten Novemberwochenende fährt sie nach Hamburg, um in Interviews und Workshops von sich zu überzeugen. Wenn sie in den Kategorien Entwicklungspotenzial, Inspirationsfähigkeit und Professionalität überzeugt, kommt sie in die Top 20 und damit ins Halbfinale.

Sina-Laureen kämpft gegen Lipödem

Bereiche, in denen die Sievershägerin sicher überzeugen kann: Vor drei Jahren wurde bei der 28-Jährigen die Krankheit Lipödem diagnostiziert – eine Fettverteilungsstörung, die Fettablagerungen in den Beinen verursacht. Ohne entsprechende Operationen prophezeiten ihr Ärzte ein schmerzvolles Leben, doch versuchte sie es trotzdem auf eigene Faust. Innerhalb von 1,5 Jahren nahm die Freizeitpädagogin 50 Kilogramm ab. Dazu brauchte es viel Durchhaltevermögen und mentale Stärke, sagt Sina-Laureen. Nun kann sie ein Leben ohne Schmerzen führen.

Ihre Mission ist es, übergewichtigen Frauen eine Perspektive zu geben und mehr Aufmerksamkeit und Verständnis für die Krankheit Lipödem zu schaffen. An dem Wettbewerb nimmt sie teil, um mehr Menschen zu erreichen und Mut machen zu können.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schafft es Sina-Laureen in die Top 20 steht sie im Halbfinale bei Miss Germany, bei der es schon lange nicht mehr nur um Schönheit geht, vielmehr stehen Individualität und Vielfalt im Vordergrund. Das Finale findet dann am 19. Februar 2022 im Europa-Park Rust statt.

Von Ann-Christin Schneider