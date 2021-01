Rostock

Die Dame mit der Perlenkette sieht alles: Sobald sich Lilian Franz in ihren Lesesessel kuschelt, am Schreibtisch für die Uni büffelt oder auf dem XL-Fernseher US-Serien schaut – die Unbekannte verfolgt sie mit Blicken. „Meine Brüder finden sie gruselig“, sagt Lilian und lacht. Der 20-Jährigen aber gefällt die Frau auf dem Gemälde in ihrem Wohnzimmer, auch wenn – oder vielleicht gerade weil – diese keine makellose Schönheit ist. „Sie wirkt stark und selbstbewusst.“ Im Gegensatz zur Leinwandfrau hat Lilian Model-Qualitäten. Doch sie möchte lieber mit ihrer Persönlichkeit punkten. Bei der Wahl zur Miss Germany 2021. Die wird am 27. Februar gekürt. Lilian vertritt Mecklenburg-Vorpommern.

Auf dem Couchtisch kringelt sich die Miss-MV-Schärpe. Dass sie das Stoffstück tragen darf, kann Lilian Franz noch immer kaum glauben. „Ich werde es wohl erst richtig realisieren, wenn ich beim Finale auf der Bühne stehe.“ Eigentlich sei sie eher schüchtern. Beim Gedanken ans Rampenlicht steigt das Lampenfieber. Das Gefühl dürften Lilians Nachbarn kennen: Einen Katzensprung von ihrer Wohnung entfernt steht das Rostocker Volkstheater.

Anzeige

Galerie: Miss MV ganz privat

Zur Galerie Miss MV: So lebt Lilian aus Rostock

Erst vor wenigen Monaten ist Lilian Franz nach Rostock gezogen, um Grundschullehramt zu studieren. Um ihr neues Zuhause dürften sie viele beneiden. Zwei lichtdurchflutete Zimmer, Wannenbad, bezahlbare Miete – mitten im Szeneviertel KTV hat Lilian eine Wohnung gefunden. Über Ebay Kleinanzeigen. „Ein Glücksgriff“, sagt die 20-Jährige. Statt mit Mitbewohnern teilt sie sich die Räume mit Dingen, die ihr wichtig sind. Der Holztisch ihrer Uroma ergänzt die Einbauküche. Ein Kalender mit Bildern ihrer Brüder (13 und 17 Jahre alt) hängt an der Wand. Familienfotos teilen sich die Wohnzimmerkommode mit Buddha-Figuren.

Letztere sind in jedem Raum zu finden. Lilians Interesse für Spirituelles lässt sich auch am Bücherregal ablesen: Hermann Hesses „Siddharta“ zählt neben den Justizkrimis von Ferdinand von Schirach zu ihren Lieblingsromanen. Der Buddhismus lehre, im Einklang mit sich und seiner Umwelt zu sein, das gefalle ihr.

Sie schmust nur mit Buddy

Rostock ist Lilians Wahlheimat. Aufgewachsen ist die Blondine in Prerow. Dort galoppiert die passionierte Reiterin seit Kindertagen am Strand entlang. Dort leben ihre Freunde, ihre Brüder, ihre Eltern und Großeltern. Familie ist Lilian wichtig. Deshalb verbringt sie jede freie Minute bei ihr. Manchmal geht’s dabei heiß her. Seit fünf Jahren betreiben ihre Eltern ein Café, und wenn Studium und Corona-Regeln es zulassen, bäckt Lilian mit ihrer Mutter Kuchen und Torten für die Gäste. „Wir legen frühmorgens los. Für uns ist das die schönste Zeit des Tages“, sagt sie.

In Rostock bleibt der Ofen aus. Hier widmet sich Lilian anderen Hobbys: Sie liest und zeichnet. Ihr Keyboard wartet noch in Prerow darauf, hierher zu ziehen. „Mal sehen, ob ich es noch im Schlafzimmer unterbringe.“ Einer hat sich hier schon einen Platz erkämpft: Im Bett liegt ein Plüschhund. Ersatz für Lilians Liebling: Minimalteser Buddy. Der Vierbeiner lebt abwechselnd bei ihr und ihrer Familie. „Mein Seelentröster.“ Der kleine Kerl ist aktuell der einzige „Mann“, mit dem Lilian kuschelt. Einen festen Freund hat sie nicht. Sie sei auch so glücklich und nicht aktiv auf der Suche. Sollte ihr aber der „Richtige“ über den Weg laufen, wäre die Singlefrau nicht abgeneigt.

Bis dahin ist es die Beziehung zu sich selbst, an der Lilian arbeiten möchte. Noch vor ein paar Jahren habe sie sich wie so viele Mädchen von Influencern beeinflussen lassen, die ihr vermeintlich perfektes Leben auf Instagram posten. Die Angst, nicht mithalten zu können, habe sie unter Druck gesetzt, sagt Lilian. Inzwischen weiß sie es besser, dank authentischer Vorbilder: Mama und Oma. „Beides Frauen mit starken Persönlichkeiten.“ Von ihnen habe sie gelernt, dass sie sich nicht verstellen muss und vermeintliche Fehler eine Chance sind, sich weiterzuentwickeln.

Teamplayer statt Einzelkämpferin

Eine Entscheidung habe sich dennoch „ein bisschen wie eine Niederlage angefüllt“: Bevor Lilian nach Rostock zog, hat sie ein Jahr lang Jura in Greifswald studiert. Bis sie sich eingestehen konnte, dass sie weder Anwältin noch Richterin werden möchte, habe sie etwas Zeit gebraucht. Auch heute noch zweifle sie manchmal an sich. Dann hilft ihr der Rückhalt ihrer Familie. „Sie gibt mir Kraft und Mut.“

Andere unterstützen, das will Lilian auch. Zickenkrieg liegt ihr fern. Sie sei überzeugt, dass gerade Frauen mehr erreichen, wenn sie zusammenhalten. Daher empfinde sie die Wahl zur Miss Germany nicht als Konkurrenzkampf, sondern als Chance, sie zu verbünden und voneinander zu lernen. „Es ist auch eine Reise zu mir selbst.“

Apropos Reise: Die steht Mitte Februar an. Dann geht es in den Europapark Rust ins zweiwöchige Missencamp. Dort nehmen alle Finalistinnen an Workshops teil, bevor am 27. Februar die Miss Germany 2021 gekürt wird. Vorher muss Lilian andere Herausforderungen meistern: In wenigen Tagen stehen die Semesterprüfungen an. Dann will Miss MV zeigen, dass sie eben nicht nur ein schönes Gesicht hat, sondern auch ein kluges Köpfchen.

Von Antje Bernstein