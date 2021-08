Missglücktes Bremsmanöver: Frau (21) verletzt sich bei Unfall auf A20

Dummerstorf

Krankenhausaufenthalt statt Geschenken, Blumen und Kuchen: Ausgerechnet an ihrem Geburtstag hat eine junge Autofahrerin am Freitag einen Verkehrsunfall auf der A 20 bei Rostock verursacht und ist verletzt in eine Klinik gekommen. Bei einem Bremsmanöver kam die 21 Jahre gewordene Bundesmarine-Angehörige ins Schlingern und prallte gegen Schutzplanken.

Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben um 10 Uhr kurz vor der Abfahrt Dummerstorf in Fahrtrichtung Lübeck. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen stellt sich der Ablauf wie folgt dar: Ein Autofahrer, der auf der rechten Spur in einem Renault unterwegs war, scherte auf die linke Spur aus, um einen Lastwagen vor ihm zu überholen. Von hinten näherte sich jedoch die 21-Jährige mit ihrem BMW.

Frau war laut Zeugen „mit sehr hohem Tempo“ unterwegs

Augenzeugen an der Unfallstelle sprachen davon, dass die junge Frau mit „sehr hohem Tempo“ angerast kam. Um einen drohenden Auffahrunfall zu vermeiden, wich die junge Frau nach rechts aus. Da dort aber ebenfalls keine freie Spur war, lenkte sie erneut gegen.

Dadurch geriet der BMW ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Das Auto kam schließlich auf dem Standstreifen an der dortigen Leitplanke zum Stehen.

Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben um 10 Uhr kurz vor der Abfahrt Dummerstorf. Quelle: Stefan Tretropp

Unfallstelle einseitig abgesperrt

Die Autobahnpolizei sperrte die Unfallstelle einseitig ab. Die Besatzung eines Rettungswagens und ein Notarzt kümmerten sich um die 21-jährige BMW-Fahrerin. Sie kam mit leichten Verletzungen nach Rostock in ein Krankenhaus, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie durch den Aufprall auf die Leitplanke auch innere Verletzungen erlitten hat.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachdem das Unfallauto geborgen wurde, konnte die Polizei die Strecke wieder freigeben. Nun ermitteln die Beamten zur genauen Ursache. Den Schaden bezifferten die Beamten auf rund 5000 Euro.

Von Stefan Tretropp