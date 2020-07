Missglücktes Überholmanöver: Fahrradfahrer stoßen in Rostock zusammen

Rostock

Bei einem Verkehrsunfall im Rostocker Stadtteil Evershagen sind am Mittwoch zwei Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 11 Uhr am Vormittag in der Bertolt-Brecht-Straße.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 78-jähriger Radler versucht, den vor ihm fahrenden 19-Jährigen zu überholen. Um diesen vorzuwarnen, klingelte er sogar. Der 19-Jährige hat aber laut Polizei Musik über Kopfhörer gehört – und dadurch das Klingeln überhört.

19-Jähriger muss in Klinik

Der 78-Jährige hatte bereits zum Überholen angesetzt, als der 19-Jährige einer vor ihm laufenden Personengruppe ausweichen wollte. Beide stießen zusammen und verletzten sich leicht. Der 19-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

