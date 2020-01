Missstände in Rostocker Kitas: Jetzt spricht der Anwalt des Betreibers

Rostock

Tagelang hat Michael Schötz zu den Vorwürfen gegen „seine“ Kitas in der Öffentlichkeit geschwiegen. Nun meldet sich der geschäftsführende Gesellschafter der geschlossenen Kitas „Wiesenzwerge“ und „ Gutshaus“ zu Wort – über seinen Anwalt, den ehemaligen Warnemünder Ortsbeiratschef Alexander Prechtel.

„Mein Mandant bestreitet die gegen ihn und seine Einrichtungen erhobenen Vorwürfe. Er wird sich im Verfahren zu jedem Punkt äußern“, sagt Prechtel. Wie es mit den Einrichtungen, die nach Gewaltvorwürfen dichtmachen mussten, weitergehen wird, sei offen. „Für meinen Mandanten geht es um die Existenz.“

„Kennen Akte noch nicht“

Prechtel sagt, noch kenne er die Vorwürfe nicht in allen Details. „Wir haben Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft beantragt.“ Er habe das Mandat übernommen, um den Beschuldigten ein faires Verfahren zu ermöglichen: „Auch mein Mandant hat ein Interesse an umfassender Aufklärung.“

Zwei konkrete Fälle von Gewalt und Kindeswohlgefährdung, die der Anwalt bereits kennt, stellen sich aus seiner Sicht völlig anders dar als von den Ermittlern bisher behauptet: „Uns liegen Zeugenaussagen vor, die diese Fälle gänzlich anders darstellen.“

Anwalt zweifelt Entscheidung der Stadt an

Der bekannte Verteidiger zweifelt auch an, ob die Schließung beider Einrichtungen durch die Stadt gerechtfertigt war. „Ich frage mich, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde“, so Prechtel. So habe sein Mandant beispielsweise angeboten, sich freiwillig einem Betretungsverbot für die Kita in Warnemünde zu fügen – wenn diese dann geöffnet bleiben darf.

Richtig sei auch, dass noch kein Widerspruch gegen die Schließung eingelegt wurde. „Wir tragen derzeit Beweise für einen Widerspruch zusammen.“ Für den Träger spiele Zeit eine entscheidende Rolle: Jeden Tag hätten die Kitas Kosten – zum Beispiel für das Personal –, aber keine Einnahmen. „Das ist eine existenzielle Frage.“ Eine monatelange Schließung könne ein Träger finanziell nicht durchhalten. „Das weiß das Amt auch. Es gab deshalb schon erste Hinweise, mein Mandant solle die Kitas an einen anderen Träger verkaufen.“

Von Andreas Meyer