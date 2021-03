Warnemünde

Trotz steigender Inszidenzzahlen werden in Warnemünde zu Ostern Gottesdienste gefeiert. Der Pastor der evangelische-lutherischen Gemeinde, Harry Moritz, ist dankbar, seinen Mitgliedern die Veranstaltungen unter besonderen Vorkehrungen bieten zu können. Denn er geht davon aus, dass die Verordnungen anschließend nochmal verschärft werden. Doch auch für diesen Fall sei seine Kirche bestens vorbereitet.

Am Gründonnerstag um 18 Uhr wird der erste Gottesdienst im Rahmen des diesjährigen Osterfestes veranstaltet. „Wir werden sogar ein Abendmahl anbieten“, sagt Moritz. Dies gelinge jedoch nur unter besonderen Vorkehrungen – „mit Oblatenzange, Handschuhen und Einzelkelchen.“ Extra für die diesjährige Feier hat die Warnemünder Kirchengemeinde 150 Einzelkelche besorgt. So gebe es für jedes anwesende Mitglied einen eigenen Kelch. Denn entsprechend der aktuellen Verordnungen dürfen lediglich 150 Personen an einem der Gottesdienste teilnehmen.

Kirche rechnet mit vielen Gästen

Am Karfreitag findet um 10 Uhr der nächste Gottesdienst statt, dieses Mal mit Beichte und ebenfalls wieder mit Abendmahl. „Wir erwarten recht viele Gäste“, sagt Moritz, der davon ausgeht, dass die Menschen aus der Umgebung ihre Familien in Warnemünde besuchen werden. Um für die Corona-konforme Kontaktnachverfolgung gerüstet zu sein, bietet die Kirche Anmeldung mit der Luca-App. „Für diejenigen, die den Dienst nicht nutzen, liegen jedoch auch Zettel zum Ausfüllen bereit“, sagt Moritz.

Besonders werde die Liturgische Osternacht am Sonntag um 6 Uhr in der Kirche. „Da wird es noch Dunkel sein und wir werden nach und nach die Kerzen entzünden“, sagt der Pastor. Im Rahmen dieser Veranstaltung und des Festgottesdienstes um 10 Uhr, werden auch einige Taufen gefeiert, „in denen wir die neuesten Mitglieder unsere Gemeinde willkommen heißen können“, sagt Moritz. Den Abschluss des diesjährigen Osterfestes markiert der Gottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr. Für alle Veranstaltungen gelten Abstandsgebote und Maskenpflicht.

Für neuen Lockdown gewappnet

„Ich rechne anschließend wieder mit einem härteren Lockdown“, sagt Moritz im Angesicht der aktuellen Entwicklungen. Doch auch für diesen Fall sei die Kirche vorbereitet. „Bereits im letzten Jahr haben wir unsere Feste auf dem Kirchenplatz feiern können. Über Lautsprecher wurden Orgelmusik und Gesang nach draußen gebracht. Das hat damals für viel Zuspruch gesorgt“, sagt Moritz. Er hofft, in Kooperation mit der Hansestadt und der Tourismuszentrale im Fall der Fälle auch in diesem Jahr Gottesdienste im Freien anbieten zu können.

Von Moritz Naumann