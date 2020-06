Mit 2,1 Promille regungslos gefunden: Mann springt in Rostocker Gleisbett

Ein betrunkener Mann ist am Samstag ins Gleisbett am S-Bahn Haltepunkt Lütten Klein gesprungen. Wenig später stieg er in die S-Bahn zum Rostocker Hauptbahnhof, wo die Polizisten ihn regungslos am Bahnsteig mit einer Kopfverletzung fanden. Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille.