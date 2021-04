Rostock/Laage

Zuerst kamen Glückwünsche. Und dann die Frage: „Wie hast du das gemacht?“ Am Sonntag habe ich meine erste Corona-Schutzimpfung bekommen. Dabei bin ich erst 42 Jahre alt und gesund.

Aber der Reihe nach: Als am Donnerstagabend ein Freund erzählte, dass er nun gleich geimpft werde, habe ich mir Gedanken gemacht. Der Staat hat einen Plan für die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Zuerst sollen die Alten dran sein. Momentan sind die Gruppen 1 und 2 an der Reihe – dazu gehören alle über 60 Jahren sowie Menschen in bestimmten Berufsgruppen, etwa in medizinischen Berufen oder auch Lehrer.

„Ein Kollege kannte jemanden vom Impfzentrum“

Ich selbst bin erst später dran, ebenso eigentlich auch mein Freund. Dennoch saß er eines späten Abends in der Hansemesse und ließ sich impfen. „Ein Kollege kannte jemanden vom Impfzentrum“, erzählt er mir später. Gegen 21 Uhr sei der Anruf gekommen, es seien noch Reste da. Impfdosen, die am Ende des Tages noch nicht verimpft worden seien.

Es handelte sich um den Impfstoff vom Hersteller Astrazeneca. Der wird nur für Leute über 60 empfohlen – aber nach einem Aufklärungsgespräch über mögliche Risiken können die Ärzte ihn auch an jüngere vergeben. „Ich wollte mich impfen lassen, um irgendwann ein Stück Freiheit zurückzubekommen“, sagt mein Freund. Und hinterher sei es ein beruhigendes Gefühl gewesen. Und er habe ja auch niemandem etwas weggenommen.

Bereits aufgezogene Spritzen müssten entsorgt werden

Einen Tag später teilt ein Bekannter aus Schwerin mit: Auch er hat eine Astrazeneca-Impfung bekommen. Er arbeitet in einem Supermarkt. Am Sonnabend habe sich die Schwester von einer Hausarztpraxis über dem Laden gemeldet, es seien noch Impfdosen übrig, aber die Praxis schließe gleich. Wer immer jetzt eine haben wolle, könne sie bekommen, sonst verfallen die bereits aufgezogenen Spritzen. Da habe er nicht lange überlegt: „Es geht nicht vorwärts, wenn sich niemand impfen lässt und die Leute mittlerweile wählerisch sind, welchen Impfstoff sie sich geben lassen“, sagt der 32-Jährige.

Als am Sonnabend der Impftag in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen zu Ende geht, werde ich nachdenklich. 700 Impfdosen standen hier zur Verfügung, aber nur 400 Menschen haben sich impfen lassen. Was ist da los? Wurde nicht monatelang geschimpft, es gebe zu wenig Impfstoff? Jetzt ist er da und bleibt liegen? Welchen Sinn hat die Priorisierung noch, wenn offenbar das Interesse in der Gruppe der Berechtigten schwindet?

Impfzentrum in Laage – so leer wie noch nie

Ich lasse es also drauf ankommen und begebe mich zum Impfzentrum des Landkreises Rostock in den Flughafen in Laage. Hier gab es am Sonntag eine Sonderöffnung, nur für Astrazeneca-Impfungen. Ich hatte das Impfzentrum schon zuvor besucht – doch so leer wie an diesem Sonntag hatte ich es noch nie erlebt. Hier gab es keine Schlangen, keine Wartezeiten. Ein Impfarzt erzählt mir: „Die Leute haben Impftermine und lassen sie einfach verfallen.“

Deswegen bekomme ich jetzt meine Impfung. Es gibt ein kurzes Beratungsgespräch über den Astrazeneca-Wirkstoff, seinen Mechanismus, mögliche Riskofaktoren. Die Pille nehme ich nicht, Bluthochdruck ist mir nicht bekannt, geraucht habe ich noch nie und mein Übergewicht ist noch nicht zu bedenklich. Nach 30 Minuten habe ich den Piks und fahre heim – und erzähle auch Freunden und Bekannten von der Gelegenheit. Einige machen sich direkt auf den Weg – und werden ebenfalls geimpft.

Mehr als 300 Menschen lassen Impftermine verfallen

Am Ende des Tages steht fest: Von den 1000 Terminen, die sich Menschen über 60 für diesen Tag in Laage gemacht hatten, sind mehr als 300 verfallen. Ich spreche mit Stephan Meyer, dem Leiter des Impfstabs im Landkreis Rostock. Er gratuliert mir zur Entscheidung. „Jeder Geimpfte zählt.“

Und Meyer ist sein Unmut deutlich anzuhören. „Seit einem Jahr zeigt sich die Gesellschaft solidarisch, um die älteren Mitbürger vor Corona zu schützen. Die Kinder gehen nicht zur Schule, das Land ist im Lockdown. Und jetzt kommen die, die wir am meisten schützen wollen, nicht zum Impftermin?“ Er prangert den Egoismus an. „Der Impfstoff wird nur deshalb knapp, weil die Leute wählerisch werden. Das bringt uns aber nicht aus der Krise.“

Meyer nimmt mir die letzten Zweifel. „Der einzige, dem Sie die Impfdosis weggenommen haben, ist die Mülltonne“, sagt er. Niemand, der außer der Reihe geimpft werde, solle sich Gedanken darüber machen, ob es richtig oder falsch sei. „Jede Impfung ist ein Schritt raus aus der Pandemie.“ Bevor Impfstoff entsorgt werde, müsse eben geimpft werden, wer gerade da ist.

Einen offiziellen Weg, sich für Reste zu registrieren, gebe es leider wegen der vorgeschriebenen Priorisierung nicht. Die würde Meyer lieber heute als morgen aufheben. Er appelliert jedoch an jeden Impfwilligen, sich selbst zu kümmern, das Gespräch mit dem Hausarzt zu suchen, einen Weg zu finden, möglichst schnell immunisiert zu werden. „Wir freuen uns über jeden, der sich impfen lässt. Es ist ein solidarischer Akt auch denen gegenüber, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.“

Einen Tag später habe ich leichtes Fieber. Eine Reaktion des Immunsystems, die zu erwarten war, wie ich aus dem Beratungsgespräch und von Freunden weiß, die bereits Erfahrungen mit dem Impfstoff haben. Aber am Ende überwiegt das gute Gefühl, selbst den ersten entscheidenden Schritt zurück ins alte Leben gemacht zu haben.

Von Ove Arscholl