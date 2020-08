Warnemünde

Wer Geschwindigkeit und Wasser mag, ist bei den Brüdern Nikola und Jure Praljak am Alten Strom genau richtig. Seit 2017 bieten sie Fahrten im Speedboot an: Auch für Ungeübte ein toller Adrenalinkick. Mitfahren darf, wer mindestens 1,40 Meter groß ist. Nach hinten raus, gibt es keine Beschränkung. „Unsere älteste Mitfahrerin ist eine 79-jährige Dame, die jeden Sonntag mit dem Rollator bis ans Boot fährt“, verrät Jure Praljak. Denn: „Egal welches Alter, bei uns geht niemand, ohne ein Grinsen im Gesicht von Bord“, sagt der 31-Jährige. Und das Beste: Man muss nicht mal sportlich sein.

Zur Galerie Adrenalinkick beim Speedbootfahren in Warnemünde

Boot wurde für die Offshore-Nutzung entwickelt

Ausgestattet mit einer automatischen Rettungsweste, die sich im Notfall selbst aufbläst, macht man es sich im mehr als zehn Meter langen und knapp drei Meter breiten Boot bequem. 3,5 Tonnen wiegt das Schätzchen, das es mit 700 PS bei glatter See auf bis zu 120 Kilometer pro Stunde bringt. Das außerordentlich schnelle und wendige Schlauchboot, das ursprünglich für die Offshore-Nutzung entwickelt wurde, wird auch von Rettungsdienst und Marine für anspruchsvolle Einsätze genutzt. „Wir waren schon bei fast zwei Meter hohen Wellen und Windstärke sechs draußen“, sagt Jure. „Bei glatter See kann man zwar schneller fahren, bei Wellen springt das Boot dafür besser, das ist noch mal der ultimative Kick.“

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Vollgas vor der Skyline von Warnemünde

Das merke ich, als wir den Alten Strom verlassen und draußen auf der Ostsee Fahrt aufnehmen: Während sich einige der insgesamt zehn Fahrgäste an Sitz oder Nebenmann festklammern, steht Nikola Praljak lässig an Bord und lässt mit seinem tätowierten Arm das Steuerrad kreisen, sodass sich das Boot mal nach links und mal nach rechts in die Kurve legt. Das Wasser spritzt uns ins Gesicht während das Boot übers Wasser rast und immer wieder auf den Wellen aufschlägt. Das ist schon cool, muss ich zugeben. Von Schreien und Juchzern begleitet, schaffen wir es auf rund 90 Stundenkilometer, die sich auf dem Wasser wesentlich schneller anfühlen, als im Auto.

Infos und Preise Geeignet für: alle Altersgruppen, Mindestkörpergröße 1,40 Meter, Kinder unter 12 Jahren fahren mit erwachsener Begleitperson Preise: 30 Minuten-Tour, davon 20 Minuten High-Speed-Fahrt 50 Euro (bis 14 Jahre), 60 Euro (Erwachsene); 20 Minuten-Tour, davon 5 bis 7 Minuten High-Speed-Fahrt 20 Euro (bis 14 Jahre), 25 Euro (Erwachsene), weitere Touren buchbar Zeiten:Anfang April bis Ende Oktober, täglich 10 bis 18 Uhr Infos unter:www.baltic-wavehunter.de oder telefonisch unter 0176 471 658 39; Adresse: Alter Strom (zwischen dem Restaurant „Seehund“ und dem Schiff „Undine“)

Ich genieße es, mit Vollgas übers Wasser zu rasen, die Skyline von Warnemünde im Hintergrund. Rund 20 Minuten dauert die wilde Fahrt, dann ist schon wieder alles vorbei und wir biegen zufrieden wieder in den Alten Strom ein. „Mega“, sagt ein junger Mann hinter mir, der bis vor dieser Fahrt noch Speedbootjungfrau war. Ob er es nochmal machen würde? „Na klar“, sagt er und lacht, während er sich eine nasse Strähne aus dem Gesicht streicht. Geht mir genauso.

Von Stefanie Büssing