Rostock

Die Sonne glitzert auf der Wasseroberfläche, festgemachte Boote schaukeln auf den Wellen des Meeres und in der Ferne ertönt ein Schiffshorn. Wenn Andreas Baum morgens zur Arbeit kommt, kann er sich an der atemberaubenden Aussicht kaum sattsehen. „Ich versuche immer schon etwas früher da zu sein, damit ich noch in Ruhe meinen Kaffee auf der Dachterrasse genießen kann“, sagt der 51-Jährige, während er auf die Ostsee hinaus blickt. Von hier aus kann er über die Mole hinweg schauen und einen Moment lang alles um sich herum vergessen.

Pünktlich um 10 Uhr öffnet er die Türen für seine Kunden. Wer zu ihm kommt, sollte allerdings schwindelfrei sein, denn bei starkem Wellengang gerät sein Büro – ein umfunktioniertes Hausboot – inmitten des Yachthafens Hohe Düne leicht ins Schwanken. „Empfindlich darf man natürlich nicht sein“, stimmt Baum zu. „Aber für Wassersportler ist das kein Problem. Die sind standfest.“ Er selbst segelt seit vielen Jahren und fühlt sich auf der Ostsee zu Hause. So auch die meisten seiner Gäste.

Vom Hausboot zum Büro

In seinem Arbeitszimmer direkt auf dem Wasser vertreibt Baum Segel- und Motorjachten von einer Länge zwischen zehn und 20 Metern. „Es war immer mein Traum, solch ein Verkaufsbüro zu haben“, verrät der Jachthändler. Das Boot selbst gehöre der Firma Allert Marin, doch betrieben werde es von Baum mit seiner eigenen Firma Warnowmarin. Diesen Standort zu finden, sei bei Weitem nicht leicht gewesen. „Wir haben überall nach einer geeigneten Fläche gesucht, doch in Wassernähe gab es nichts, was infrage gekommen wäre“, erklärt er.

Die Idee, ein Hausboot umzufunktionieren, sei nicht weit hergeholt gewesen. „Schließlich verkaufen wir dieses Modell ebenfalls. Das Objekt dient also gleichzeitig als Anschauungsraum“, so Baum. Hinter einer getönten Glasfront verbirgt sich eine helle Stube mit integrierter Küche – das Büro. Nebenan ein modernes kleines Badezimmer mit Dusche. Und im hinteren Bereich ein weiterer Raum, in dem Akten aufbewahrt werden. „Das war ursprünglich das Schlafzimmer“, merkt der Verkäufer an. Ein besonderes Highlight sei allerdings der Außenbereich.

Das rund 44 Quadratmeter große Hausboot bietet ausreichend Platz. Quelle: Susanne Gidzinski

Über eine schmale Treppe gelangt man rasch auf eine geräumige Dachterrasse, die noch ungenutzt scheint. „Ich liebe es, hier zu stehen und Fähren zu beobachten“, meint der 51-Jährige. Was noch fehlt, ist eine gemütliche Loungegarnitur. Vor seinem inneren Auge sieht er sich dort bereits mit Kunden sitzen und Verträge aushandeln. „Und ein Fernglas brauche ich auch noch“, fügt er hinzu. Das möchte er sich von zu Hause mitbringen, damit er das Treiben am Horizont verfolgen kann.

Mit den Kunden auf einer Ebene

„Dichter kann man an den Kunden nicht dran sein“, meint Baum und schaut aus dem Fenster. Nur wenige Meter weiter liegt ein Boot, dass er vor einigen Jahren verkauft hat. „Kurz vor der Eröffnung kam der Besitzer zu mir rüber, um mir mitzuteilen, dass es toll sei, dass ich nun auch hier unten bin“, erinnert sich der Rostocker. Statt in einem Büro weit über dem Meeresspiegel, liegt Baum nun auf einer Ebene mit seinen Kunden. „Das ist mir wichtig“, betont er. Bis vor Kurzem arbeitete er noch vom Gewerbepark in Gehlsdorf aus. „Da war ich gefühlt viel zu weit weg vom Klientel.“

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Ein weiterer Standortwechsel kommt für den Jachthändler daher nicht infrage. „Von hier aus kann alles andere nur eine Verschlechterung sein“, findet er. Dass ihn die Aussicht von der Arbeit ablenken könnte, glaubt er nicht. „Wenn ich arbeite, bekomme ich kaum etwas mit“, berichtet der Rostocker. Was nicht bedeutet, dass er nichts von der wunderschönen Umgebung mitbekommt. „Ich genieße einfach die Zeit vor und nach der Arbeit und das kann ich umso besser, wenn ich mich währenddessen fokussiere.“

Eine traumhafte Aussicht auf dem gesamten Yachthafen. Quelle: Andreas Baum

Susanne Gidzinski