Mit Blumen gegen die Corona-Krise: So machen Rostocker Künstler auf sich aufmerksam

„Power to the Flower“ – so lautet das Motte der Kunstaktion, die am Montag auf dem Neuen Markt in Rostock stattfand. Direkt vor dem Rathaus machten Künstler auf ihre schwierige Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam. Sie fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen und fordern Lösungen für Spezialmärkte.