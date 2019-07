Rostock

In zwei Wochen wird es wieder voll in Rostock. Nicht nur an den Kaikanten und auf dem Wasser, sondern vor allem auf den Straßen. Rund eine Millionen Besucher werden zur 29. Ausgabe der Hanse Sail erwartet. Die Verkehrsbetriebe rüsten sich für den Ansturm und versprechen: mehr Busse, mehr Züge, mehr Personal. „Das Event ist schließlich nur so gut, wie seine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr“, betont Holger Bellgardt, Chef des Hanse Sail.

„Wir legen Urlaubern und Einheimischen dringend ans Herz, das Auto stehen zu lassen“, sagt Marcus Lichtenstein vom Amt für Verkehrsanlagen. Vor allem die Kapazitäten in Warnemünde würden dafür nicht ausreichen. Am Samstag und Sonntag werde dort der gesamte Ortskern für den Verkehr abgesperrt. „Urlauber, die mit dem Auto anreisen, können ihre Fahrzeuge auf den Park-and-ride-Flächen am Ortsrand abstellen. Von dort aus gelangen sie mit dem Bus schnell zum Mittelpunkt des Geschehens“, fügt seine Kollegin Heike Schröder hinzu. Auch die Innenstadt sei weiträumig zu umfahren. Wie schon im Vorjahr wird es auch diesmal zeitweise eine Sperrung an der L 22 geben.

Marcus Lichtenstein, Kerstin Pohl, Heike Schröder, Andrea Doliwa, Jan Bleis und Holger Bellgardt stellen die Fahrpläne zur Hanse Sail vor. Quelle: Susanne Gidzinski

Sonderzüge mit doppelter Länge

Damit die Anreise bequem und sicher vonstattengeht, hat sich der Nahverkehr gut vorbereitet. Mit 140 zusätzlichen Zügen setzt die Deutsche Bahn auf ein deutlich höheres Angebot als an gewöhnlichen Tagen. „Wenn das Wetter so bleibt, rechnen wir mit rund 90 000 Fahrgästen pro Tag“, berichtet Kerstin Pohl von der Deutschen Bahn. Zum Vergleich: Im täglichen Betrieb werden zwischen Warnemünde und dem Rostocker Hauptbahnhof knapp 25 000 Personen befördert. Um den Andrang bewältigen zu können, werden Züge mit doppelter Länge eingesetzt. Im 7,5-Minuten-Takt können Reisende zu allen Attraktionen des Traditionsseglertreffens gelangen. „Ansonsten würde es sehr voll in den einzelnen Abteilen werden“, so Pohl. In den Nächten von Freitag bis Sonntag fahren die S-Bahnen von 23.30 bis 8 Uhr durchgängig alle 30 Minuten.

RSAG setzt auf neue Linien

„Die Hanse Sail ist für uns mittlerweile eine Mischung aus Routine, Hochachtung und Herausforderung“, meint Jan Bleis von der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG). Über die Jahre seien bewährte Verkehrskonzepte entstanden, die nicht großartig verändert werden müssen. „Auf der anderen Seite nehmen wir das Großereignis in unserer Stadt immer wieder sehr ernst“, betont Bleis. Getreu dem Motto „Nach der Hanse Sail ist vor der Hanse Sail“ begannen die Vorbereitungen für das bevorstehende Event bereits im Vorjahr.

Sowohl mit Blick auf das Personal als auch die Fahrzeuge setzt die RSAG auf maximale Leistungsfähigkeit. „An diesen Tagen befördern wir mindestens doppelt so viele Personen wie an einem durchschnittlichen Tag. Das ist schon eine Hausnummer und bedarf langfristiger Planung.“

Bis in die Abendstunden hinein sollen sich Fahrgäste auf ein umfangreiches Angebot verlassen können. Auf allen Straßenbahnlinien und den Bussen 17, 18, 22, 23, 25, 28, 31, 36, 38, 45 und 49 werden die Betriebszeiten verlängert und zum Teil verdichtet. Die Straßenbahnen fahren auf den wichtigsten Strecken im Takt von 7,5 Minuten – in den Nächten zu Samstag und Sonntag sogar bis 2 Uhr morgens. Anschließend verkehren die Nachtbuslinien F1 und F2 im 30-Minuten-Takt. „Am Sonntag bieten wir das doppelte Angebot gegenüber einem normalen Sonntag an. Und es wird zusätzliche Verstärkung geben“, sagt Bleis. So beispielsweise in Warnemünde mit der Buslinie 36E, die in der Mecklenburger Allee startet.

Neu in diesem Jahr: „Wir werden am Samstag fünf weitere Straßenbahnzüge einsetzen, die als Linie 5E zwischen Evershagen und Südblick unterwegs sein werden.“ Damit soll der stark frequentierte Abschnitt deutlich entlastet werden.

Kleine Anpassung im Rebus-Fahrplan

Auch das Regionalbusunternehmen Rebus bietet zusätzliche Angebote für die Sail-Tage. „Das Konzept hat sich in den vergangenen Jahren bewährt“, teilt Andrea Doliwa, Geschäftsführerin vom Verkehrsverbund Warnow, mit. Alle Linien verkehren nach gültigem Fahrplan. Am Samstag und Sonntag werde auf der Strecke zwischen Bad Doberan und Warnemünde (Linie 119) tagsüber ein Stundentakt angeboten. Die Linie 102 von Rostock nach Satow verkehrt auf dem Abschnitt Rostock – Kritzmow – Stäbelow am Freitag und Samstag zusätzlich um 23.55 Uhr ab Rostock ZOB. Ebenfalls erweitert werde das Angebot an diesen beiden Tagen auf der Bäderbuslinie 121. Dort fahren zusätzliche Busse um 23.05 Uhr und um 0.10 Uhr vom ZOB Rostock über Bad Doberan, Heiligendamm und Kühlungsborn bis Rerik.

Auch die Fähren zwischen Warnemünde und Hohe Düne sowie zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf stocken ihr Angebot auf und sind während der Hanse Sail vermehrt im Einsatz.

Susanne Gidzinski