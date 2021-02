Warnemünde

Ein wolkenloser Himmel, kein Wind und ein schneebedecktes Warnemünde: Mit diesen Voraussetzungen planen die Imbisse und Cafés im Rostocker Ostseebad viel Besuch aus der Stadt und der Umgebung ein. Trotz Lockdown soll man sich hier nämlich den Spaziergang versüßen und den Körper aufwärmen können. Die OSTSEE-ZEITUNG war am Samstag zwischen Kirchenplatz und Leuchtturm auf der Suche nach den Köstlichkeiten im Ostseebad.

Es ist 12 Uhr Mittags. Vor dem Imbiss „Tolle Wurst“ in der Kirchenstraße bildet sich eine lange Schlange. „Die Bratwurst rettet uns ein bisschen“, sagt Ivo Roch, der gemeinsam mit seiner Freundin Sandra Bresch sowohl den Imbiss mit der originalen Thüringer Rostbratwurst als auch das Eiscafé Fröhlich, direkt daneben, betreibt.

Ans Wetter angepasste Dienstpläne

Der ursprüngliche Plan war ein anderer: Eigentlich wollten beide hier statt der Wurst ausgefallene Waffelkreationen über die Theke reichen. Aber im Sommer stand plötzlich ein Grill in dem Geschäft. „Denn sonst bekommt man nach dem Feierabend in Warnemünde ja eigentlich nur Fischbrötchen“, sagt Roch und lacht. Das Umdenken hat sich ausgezahlt. Denn auch in der Woche, wenn die Straßen Warnemündes nicht von so vielen Besuchern gesäumt sind, lohne sich das Angebot. „Dann kommen nämlich viele Einheimische, Bauarbeiter oder die Menschen aus ihren Büros, um bei uns eine Wurst zu essen“, sagt Bresch.

Sie schreibe die Dienstpläne für die Wurstbude und das Eiscafé abhängig vom Wetter. Denn wenn Sonnenschein angekündigt ist, sei auch im Winter-Lockdown mit vielen Besuchern zu rechnen. Sie hat Recht behalten. Denn auch das Eiscafé ist gut besucht. Was hier der Renner ist? „Unsere warmen Bubble- und Briochewaffeln gefüllt mit Frozen Joghurt, Pudding oder Quark und garniert mit Toppings nach eigener Wahl“, sagt Bresch.

Bei Fröhlich in der Kirchenstraße gibt es auch im Winter gefrorene Köstlichkeiten. Das Angebot wird trotz Kälte vor allem an sonnigen Tagen gerne genutzt, sodass Hanna Schmidt und Sandra Bretsch (v.l.) die Hände voll zu tun haben. Quelle: Moritz Naumann

Großer Leidensdruck auf dem Wochenmarkt

Auf dem Kirchenplatz ist Wochenmarkt. „Hier ist immer viel los“, sagt Inga Wulf vom Feinkoststand „Olivero“. Eigentlich betreibt sie die Kantine „La petite cantine“ hinter dem Rostocker Rathaus. Die Arbeit auf den Wochenmärkten diene der Überbrückung. Auch hier hat sich eine lange Schlange gebildet, an die sich Martin Hedemus mit seiner Freundin zögerlich anstellt. „So viele Menschen schrecken im Moment schon ab. Aber der Leidensdruck ist groß“, sagt er. Bei „Olivero“ wolle das Paar das Frühstück etwas aufpeppen. „Hauptsache Knoblauch“, sagt Hedemus und lacht.

Ein paar Meter weiter verkauft Frank Hepke Kesselgulasch, Erbsen- und Wrukeneintopf. „Die meisten meiner Kunden sind Einheimische, aber bei solch einem Wetter kommen vermehrt auch Besucher, die etwas Warmes nach dem Spaziergang brauchen“, sagt er und blickt Richtung Kirche, wo sich ein Paar den eben gekauften Eintopf schmecken lässt.

Frank Hapke verkauft seit 1989 Eintöpfe auf dem Warnemünder Wochenmarkt. Auch wenn sein Angebot in der Regel von Einheimischen genutzt wird, nutzen an sonnigen Wintertagen auch viele Spaziergänger sein Angebot, um sich etwas aufzuwärmen. Quelle: Moritz Naumann

Der Zupfkuchen ist weg

Neben den Marktständen, Bäckereien und vereinzelten Imbissbuden sind die Cafés wie Guidos Coffeebar oder das Warnefornien Laden-Café, die ihre Geschäfte den aktuellen Bedingungen angepasst haben, Hauptanlaufpunkte für die Besucher. „Mein Zupfkuchen ist schon weg“, sagt Nadine Squarra, Betreiberin des „Warnefornien“, etwas verdutzt. Sie hat erst knappe zwei Stunden geöffnet. „Bei diesem Wetter weiß ich, dass es sich lohnt“, sagt sie.

Vor dem Café steht Stefan Paulek mit seiner kleinen Tochter Fanny und einem Schlitten. „Ich habe sie gerade durch den Kurgarten geschoben. Rodeln geht da ja nicht“, sagt der Vater und lacht. Aus der Jackentasche lugt ein Schokokeks, in der Hand hält er einen Recup-Becher aus Squarras Laden. Es dampft aus dem Behälter. „Grüner Tee zum Aufwärmen“, sagt Paulek zufrieden.

Stefan Paulek braucht nach dem Ausflug mit seiner Tochter Fanny etwas Warmes zu trinken. Er ist beim Warnefornien Laden-Café fündig geworden und genießt in der Sonne einen grünen Tee. Quelle: Moritz Naumann

„Der Wetterbericht hat Sonne versprochen“

Während in der Mühlenstraße unbeschwertes Schlendern möglich ist, ist der Weg am Alten Strom bereits voller Menschen. Viele halten das für Warnemünde typische Accessoire in ihren Händen: das Fischbrötchen. Aus drei Kuttern wird am Samstag verkauft. „Das ist unsere Belohnung nach einem ausgedehnten Spaziergang“, sagt Michelle Z., die gemeinsam mit ihrer Mutter Marita aus Neustrelitz gekommen ist.

„Wir haben schon die ganze Woche darauf geschielt, am Wochenende nach Warnemünde zu fahren“, erzählt Marita Z.. Der Grund? „Der Wetterbericht hat Sonne versprochen.“

Mutter und Tochter lassen es sich gut gehen: Michelle und Marita Z. sind der Sonne bis nach Warnemünde gefolgt, wo nach einem Spaziergang das obligatorische Fischbrötchen natürlich nicht fehlen darf. Quelle: Moritz Naumann

Während sämtliche Geschäfte entlang der beliebten Flaniermeile unter dem Lockdown leiden und geschlossen haben, bietet sich neben den „Fischbrötchen-Kuttern“ erst auf Höhe des Leuchtturms wieder eine Theke, vor der sich eine Schlange bildet. In der dortigen Cuba Bar macht man aus der Not eine Tugend. Denn statt „Long Island Ice Tea“ oder „Sex on the Beach“ werden hier aktuell Currywurst, Chicken Wings und Backbanane serviert.

Eine einfache Gleichung

Auch auf der Leuchtturmseite sind die Menschen durstig und hungrig und genehmigen sich Speisen und Getränke an der Lotsenstube, dem Luv un Lee, der Eisdiele am Teepott und dem Strandgrill. Einen Großteil der Besucher zieht es von hier direkt an den Strand, wo sie die Nähe zum Wasser suchen.

Schnee und Sonne in Warnemünde: Diese Kombination sorgt für zahlreiche Besucher im Ostseebad. Quelle: Moritz Naumann

„Wir wandern bis zur Steilküste und dann zurück“, sagt ein junger Mann, der gemeinsam mit seiner Familie den Marsch angetreten hat. Anschließend gehe es nochmals durch den Ort. Mit mehr Appetit? Warnefornien-Chefin Squarra kennt die Antwort: „Mehr Sonne bedeutet auch mehr Genießerlaune“, sagt sie und lacht.

Von Moritz Naumann