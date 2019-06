Rostock

Schlank mit Schoko-Kuchen? Es klingt zu schön, um wahr zu sein, klappt aber, sagt Güldane „Dana“ Altekrüger. Die Hamburgerin muss es wissen. Sie hat binnen eines Jahres mit Backwaren 18 Kilo abgenommen. Ihre Erfolgs-Rezepte hat sie im Backbuch „Abnehmen mit Brot & Kuchen“ veröffentlicht, das sie am Sonnabend in Rostock vorstellt.

Wie sie „aus Versehen“ einen Bestseller schrieb, warum sie durch ihren plötzlichen Erfolg im Krankenhaus landete und was sie für die Zukunft plant, verrät sie im OZ-Gespräch. Dana Altekrüger über ...

... ihren Kilokampf

„Durch meine beiden Schwangerschaften hatte ich zuletzt rund 25 Kilo zugelegt. die wollte ich schnell loswerden und habe deshalb viele Diäten ausprobiert.“ Die Pfunde schmelzen – bis die zweifache Mutter ihrer Lust auf Brot und Kuchen nicht mehr widerstehen kann. „Die Kilos kamen mit doppelter Wucht zurück. Da war mir klar: Ich muss meine Ernährung umstellen. Und das kann ich langfristig nur durchziehen, wenn ich auf nichts verzichten muss.“

... erste Experimente

In einer Online-Abnehm-Community holt sie sich Inspirationen für gesunde Rezepte. „Dann habe ich selber angefangen, in meiner Küche zu experimentieren, um alle meine Gelüste zu stillen.“

... ihre Lecker-Diät

„Meine Rezepte sind kalorienarm und ballaststoffreich und trotzdem sündhaft lecker. Butter und Zucker lasse ich komplett weg.“ Dafür findet sie Alternativen. Für ihre Schoko-Tarte zum Beispiel nutzt sie ungesüßtes Apfelmus als Fettersatz und Backkakao statt Schokolade. „Der Genuss bleibt dabei nicht auf der Strecke.“

... die Idee zum selbst gebackenen Bestseller

Ihre Rezepte postet die Hobbybäckerin auf Instagram und hat bald tausende Abonnenten. „Sie haben sich gewünscht, dass ich ein Backbuch rausbringe und ich dachte mir naiv: Warum nicht?“ Sobald die Kinder im Bett liegen, bastelt die gelernte Veranstaltungs-Kauffrau „Abnehmen mit Brot & Kuchen“ zusammen und verlegt es auch noch selbst.

... ihren Bammel vor der Premiere

„Am 12. November 2018 war das Buch fertig – und ich auch“, sagt Dana Altekrüger und lacht. 1000 Exemplare zählt die Erstauflage. „Mit meinem Mann Markus hab’ ich ein Budget von 5000 Euro vereinbart. Wir hielten uns für unglaublich mutig und dachten, die Bücher kriegen wir in ein paar Jahren schon los.“ Die Angst sei groß gewesen. „Ich dachte, wenn die Käufer das sehen, schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen.“ Stattdessen gehen die Bücher weg wie geschnitten Brot. „Nach drei Tagen waren alle verkauft.“

... ihren buchstäblich umwerfenden Erfolg

Beim Online-Händler Amazon schießt ihre Rezeptsammlung in der Kategorie „Backen“ aus dem Stand auf Platz eins und sahnt Top-Bewertungen ab. Der Schreck haut sie buchstäblich um, sie muss zum Check-up ins Krankenhaus. „Ich hatte einen kleinen Schwächeanfall. Ich konnte nicht fassen, was da passiert.“

Amazon offenbar auch nicht. „Die haben mein Konto gesperrt, weil sie mich für eine Betrügerin hielten.“ Der Irrtum ist schnell aufgeklärt, das Konto wieder offen und 5000 neue Bücher gedruckt – und prompt wieder vergriffen. Zeitungen und Fernsehsender berichten über die Hobbybäckerin – die Verkaufszahlen schnellen in die Höhe. Inzwischen hat sich ihr Buch mehr als 140 000-mal verkauft. „Es ist ein Wunder und das hört gar nicht mehr auf.“

... ihr Familienbusiness

Die Bücher verschickt Dana Altekrüger zunächst von sich zu Hause aus. „Unser Ess- und Wohnzimmer waren monatelang eine Packstation.“ Um die Massen an Bestellungen bewältigen zu können, habe sie ihre Familie aus der Türkei als Helfer eingespannt. „Sonst hätten wir das nie geschafft.“

... ihre neuen Projekte

Inzwischen hätten mehrere Verlage Interesse bekundet, sagt die Autorin. „Wir haben aber entschieden: Wenn wir allein so weit gekommen sind, wollen wir es allein weitermachen.“ Ihr Mann hat seinen Job gekündigt und ist jetzt in ihrem Verlag angestellt, ebenso zwei weitere Mitarbeiter. Gerade erst hat Dana Altekrüger ihren eigenen Youtube-Kanal gestartet. Ihr zweites Buch soll im Herbst erscheinen. Dafür geht es ab in die Küche. „Ich will mir einen Monat Zeit zum Backen nehmen.“

Zuvor kommt Dana Altekrüger nach Rostock: Am Sonnabend stellt sie ihren Bestseller „Abnehmen mit Brot & Kuchen“ in der Thalia-Buchhandlung in der Breiten Straße vor.

Lesung in Rostock Güldane „Dana“ Altekrüger stellt ihr Buch „Abnehmen mit Brot und Kuchen“ am 15. Juni ab 12 Uhr in der Thalia Universitätsbuchhandlung (Breite Str. 15-17) vor. Auf ihrer Homepage www.woelkchenbaeckerei.de verrät die Hamburgerin viele ihrer kalorienarmen Backrezepte.

