Mit Mundschutz und ohne Publikum: Rostocker Orang-Utan-Baby hat nun einen Namen

Rostock

Besondere Umstände, benötigen besondere Maßnahmen: So auch bei der Taufe des Orang-Utan-Babys im Rostocker Zoo. Da aufgrund der Corona-Pandemie das Darwineum weiterhin geschlossen ist, wurde das Mädchen unter Ausschluss der Öffentlichkeit nun benannt. Ab sofort hört der kleine Orang-Utan-Junge auf den Namen Bayu.

Einen symbolischen Besuch gab es allerdings vom Vorsitzenden der Wiro-Geschäftsführung, Ralf Zimlich, der gemeinsam mit Zoodirektor Udo Nagel einen mit dem Namen Bayu beschrifteten Futterball mit vielen Leckereien für die Gruppe der Orang-Utan-Mutter Sunda (43) gefüllt hat. Dieser wurde anschließend an die Tierpfleger überreicht, die diesen im Gehege platzierten. Dort wurde er sogleich neugierig von den Orang-Utans in Beschlag genommen.

Name bedeutet so viel wie Wind

Der Name des Orang-Utan-Nachwuchses hat seine Wurzeln in Indonesien, woher die gefährdete Menschenaffenart ursprünglich stammt. Bayu bedeutet so viel wie Wind. „Der kleine Wirbelwind wird schnell die Herzen der Besucher erobern“, ist sich Wiro-Geschäftsführer Ralf Zimlich sicher.

„Wir hoffen sehr, dass auch bald das Darwineum wieder öffnen kann, damit die Zoobesucher die Entwicklung von Bayu nicht nur im Außengehege, sondern auch in der Tropenhalle miterleben können.“ Die Wiro ist langjähriger Tierpate der beiden Orang-Utan-Gruppen und der Galapagos-Riesenschildkröten im Darwineum.

Kleiner Wirbelwind wird immer munterer

Am 15. Februar hatte Orang-Utan-Mutti Sunda ihren Sohn zur Welt gebracht, insgesamt ihr sechstes Jungtier. Anschließend standen drei Namen, ausgesucht von den Tierpflegern im Darwineum, zur Auswahl und Abstimmung im Internet. So konnten die Zoofreunde unter Bayu, der Wind, Gede, der Größte, oder Keenam, der Sechste, wählen. Von Anfang an war Bayu der klare Favorit, der sich mit 75 Prozent der Stimmen durchsetzte, gefolgt von Keenam mit 18 Prozent und Gede mit 7 Prozent.

Der kleine Bayu entwickelt sich prächtig, hier mit seiner Mama Sunda. Quelle: Zoo Rostock/Maria Seemann

„Bayu ist schon jetzt ein sehr munteres Baby, das immer aktiver wird. Sunda kümmert sich rührend um ihren jüngsten Spross und nimmt inzwischen auch wieder mehr am Gruppenleben teil“, so Zoodirektor Udo Nagel. „Anfangs hatte sich Sunda nach der Geburt etwas zurückgezogen. Mit viel Glück kann man bei gutem Wetter schon jetzt die stolze Mama auch mal auf der Außenanlage entdecken.“

Sundas Bayu ist nach vier Mädchen (Surya 2013, Niah 2017, LinTang und Mayang 2018) das fünfte Orang-Utan-Baby seit Eröffnung des Darwineums 2012. Insgesamt leben zwei Orang-Utan-Gruppen mit zehn Tieren in der Tropenhalle.

